﻿ Участок улицы Куйбышева от Мицкевича до Орджоникидзе в Бресте сделали двусторонним. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Участок улицы Куйбышева от Мицкевича до Орджоникидзе в Бресте сделали двусторонним

15.10.2019 15:41 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

За всеми мероприятиями мы даже не заметили, как была изменена организация дорожного движения на ул.Куйбышева в г.Бресте. Даже непонятно когда это произошло - кто-то говорит что месяц как прошёл, а кто-то в первый раз слышит (как мы тут, например). Было информационное сообщение о том, что это планируется, но не было отчёта о том, что уже пора. Исправляем недочёт.

Участок улицы Куйбышева от Мицкевича до Орджоникидзе в Бресте сделали двусторонним

Прогулялись по этой тихой улочке, и вот какие мысли навеяла эта прогулка... Осень прекрасна! Стоп, нет, мы же про парковку хотели поговорить. Итак...

Участок улицы Куйбышева от Мицкевича до Орджоникидзе в Бресте сделали двусторонним

Запрещаются остановка и стоянка транспортных средств как справа, так и слева на этом участке улицы Куйбышева. Странно, что было принято такое решение, так как разъехаться там совсем не проблема, даже если автомобили (как на фото) припаркованы как и раньше, с одной стороны. Почему-то в других, более оживлённых местах смогли найти в себе силы, и мужественно заузить полосы, выделив часть для парковки, а тут не выходит совсем?

Участок улицы Куйбышева от Мицкевича до Орджоникидзе в Бресте сделали двусторонним

Центр и так с трудом может вместить желающих на небольшое время оставить своё транспортное средство и пройтись на шопинг к рынку. Теперь - минус хороший участок. Можно было бы кивнуть в сторону бывшего автовокзала - мол, там места предостаточно, но это не совсем так. Места там как правило все заняты, и их не найти, и как назло, часть свободного пространства, где раньше автобусы подъезжали к платформам, недоступно. А смысл?

В общем, предлагаем пересмотреть концепцию этой улочки и возможно, разрешить там парковку (разве что не напротив сквера Пушкина). Тем более, что участок мало нагружен проезжающим транспортом.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 85
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  За всеми мероприятиями мы даже не заметили, как была изменена организация дорожного движения на ул.Куйбышева в г.Бресте. Даже непонятно когда это произошло -...
 
Новости дня
Новости разные
 
В сфере особого внимания: внедрение лучшего опыта на М6, подготовка к следующему Форуму регионов, готовность к расширению «безвиза»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
15.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • джинсовая куртка мужская в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика