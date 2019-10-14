Участок улицы Куйбышева от Мицкевича до Орджоникидзе в Бресте сделали двусторонним

Источник материала: Виртуальный Брест

За всеми мероприятиями мы даже не заметили, как была изменена организация дорожного движения на ул.Куйбышева в г.Бресте. Даже непонятно когда это произошло - кто-то говорит что месяц как прошёл, а кто-то в первый раз слышит (как мы тут, например). Было информационное сообщение о том, что это планируется, но не было отчёта о том, что уже пора. Исправляем недочёт.





Прогулялись по этой тихой улочке, и вот какие мысли навеяла эта прогулка... Осень прекрасна! Стоп, нет, мы же про парковку хотели поговорить. Итак...





Запрещаются остановка и стоянка транспортных средств как справа, так и слева на этом участке улицы Куйбышева. Странно, что было принято такое решение, так как разъехаться там совсем не проблема, даже если автомобили (как на фото) припаркованы как и раньше, с одной стороны. Почему-то в других, более оживлённых местах смогли найти в себе силы, и мужественно заузить полосы, выделив часть для парковки, а тут не выходит совсем?





Центр и так с трудом может вместить желающих на небольшое время оставить своё транспортное средство и пройтись на шопинг к рынку. Теперь - минус хороший участок. Можно было бы кивнуть в сторону бывшего автовокзала - мол, там места предостаточно, но это не совсем так. Места там как правило все заняты, и их не найти, и как назло, часть свободного пространства, где раньше автобусы подъезжали к платформам, недоступно. А смысл?

В общем, предлагаем пересмотреть концепцию этой улочки и возможно, разрешить там парковку (разве что не напротив сквера Пушкина). Тем более, что участок мало нагружен проезжающим транспортом.