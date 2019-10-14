Бесплатная конференция Open IT BREST для тех, кто хочет «войти в айти»

Источник материала: Виртуальный Брест

Дата: 2 ноября. сто и время проведения: Дворец культуры профсоюзов, ул. Московская, 275. Начало в 9.00. Регистрация на http://brest.openit.by/ обязательна.





Вы из Бреста и давно присматриваетесь к сфере IT, но не знаете, с чего начать? Хотите понять, какая IT-профессия вам ближе и сколько времени нужно потратить на обучение? Интересно узнать, реально ли «войти в IT» без профильного образования и какие зарплаты платят в этой сфере? Тогда Open IT Brest для вас! Организатор конференции – IT-Academy (Образовательный центр программирования и высоких технологий).

Бесплатная профориентирующая и обучающая конференция Open IT Brest пройдёт 2 ноября во Дворце культуры профсоюзов. Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте: http://brest.openit.by/ Приглашаются все, кто хочет выбрать IT-профессию и построить успешную карьеру в индустрии!

Во время конференции выступят 10+ спикеров – независимые эксперты, представители ведущих IT-компаний и IT-Academy. Будут рассмотрены темы по профориентации и мотивации; развитию профессиональных навыков и карьеры разработчиков, тестировщиков, бизнес-аналитиков и веб-дизайнеров; IT-образованию, трендам и трудоустройству. Также вас ждут активности и подарки от Образовательного центра программирования и высоких технологий.