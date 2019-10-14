Приглашаем к активному участию в работах по благоустройству

Источник материала: Виртуальный Брест

Администрация Московского района города Бреста в рамках месячника по благоустройству, озеленению и наведению порядка приглашает коллективы предприятий и организаций различных форм собственности, жителей района принять активное участие в работах по поддержанию чистоты и порядка на территориях предприятий, дворовых территориях многоквартирных жилых домов и индивидуальных домовладений.





При этом особо приветствуется инициатива по посадке деревьев, кустарников, то есть стремление к максимальному озеленению промышленных зон и жилых городских кварталов.

Стать частью команды по наведению порядка может каждый желающий. Только общими усилиями, постоянно поддерживая городские территории в чистоте и порядке, мы сможем сделать Брест уютным и красивым, сохраним имидж привлекательного, чистого и максимально комфортного для жизни и отдыха города.





Информацию по данному вопросу можно уточнить в отделе жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Московского района города Бреста по телефонам: 322 604, 556 865, 322 601.