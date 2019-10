Посмотрите на грустную картошку, которая «скрывает боль за улыбкой»

Источник материала: Tut.by

Пользователь форума Reddit опубликовал фото картофелины, которое быстро стало популярным и разошлось на мемы. Об этом сообщает Media Leaks.

Снимком поделился юзер с ником bryanfantana74. Он назвал овощ на фото «счастливой картошкой», после чего кадр решили использовать другие пользователи для создания мемов. Так, например, картошка выглядит в роли Лорда Волан-де-Морта из «Гарри Поттера» и палпатина из «Звездных войн»:

А так — малыша Грута из «Стражей галактики» и огурчика из «Рика и Морти»:

Позже в Twitter начали придумывать смешные подписи к фото. Например, парень из Канады написал: «Это я открываю глаза и вижу, что у меня есть еще две минуты до звонка будильника». Твит набрал более 580 тысяч лайков: