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Беларусь примет участие в заседаниях советов управляющих МВФ и группы ВБ

15.10.2019 15:13 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Беларусь примет участие в заседаниях советов управляющих МВФ и группы ВБ

Белорусская делегация направляется с 15 по 20 октября в Вашингтон для участия в осенних ежегодных заседаниях советов управляющих Международного валютного фонда и группы Всемирного банка.

Белорусскую делегацию представляет министр экономки Дмитрий Крутой, министр финансов Максим Ермолович и заместитель председателя правления Национального банка Дмитрий Калечиц, отмечается в сообщении Минэкоомики.

В рамках ежегодных заседаний запланирован ряд встреч белорусской стороны с представителями ведущих международных финансовых организаций: Всемирного банка, Международной финансовой корпорации, Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка, Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, Международного валютного фонда.

Участие в мероприятиях такого формата используется в целях обеспечения внешнеэкономических интересов Республики Беларусь, поддержания конструктивного диалога в интересах формирования на международной арене позитивного имиджа страны с благоприятным инвестиционным климатом и стабильной макроэкономической ситуацией.

 
 
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Белорусская делегация направляется с 15 по 20 октября в Вашингтон для участия в осенних ежегодных заседаниях советов управляющих Международного валютного фонда и...
 
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