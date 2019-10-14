Беларусь примет участие в заседаниях советов управляющих МВФ и группы ВБ

Источник материала: Ежедневник





Белорусская делегация направляется с 15 по 20 октября в Вашингтон для участия в осенних ежегодных заседаниях советов управляющих Международного валютного фонда и группы Всемирного банка.

Белорусскую делегацию представляет министр экономки Дмитрий Крутой, министр финансов Максим Ермолович и заместитель председателя правления Национального банка Дмитрий Калечиц, отмечается в сообщении Минэкоомики.

В рамках ежегодных заседаний запланирован ряд встреч белорусской стороны с представителями ведущих международных финансовых организаций: Всемирного банка, Международной финансовой корпорации, Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка, Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, Международного валютного фонда.

Участие в мероприятиях такого формата используется в целях обеспечения внешнеэкономических интересов Республики Беларусь, поддержания конструктивного диалога в интересах формирования на международной арене позитивного имиджа страны с благоприятным инвестиционным климатом и стабильной макроэкономической ситуацией.