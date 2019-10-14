От пересадки органов и тканей до операций на глазах: обновлённый оперблок открыли в 10-й больнице Минска

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Обновленный операционный блок 15 октября открыли в 10-й больнице Минска. В распоряжении хирургов – сразу пять залов, оснащенных современным оборудованием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.









Среди самых сложных вмешательств – пересадка органов и тканей, а также операции малоинвазивным методом, то есть без разрезов, что позволяет пациентам быстрее поправляться.





Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:

Здесь мы действительно видим оперблок, который спроектирован, построен с учетом всех современных тенденций и требований к современным операционным блокам. Оснащен брендовым оборудованием последних моделей, это самое современное оборудование. Это существенно расширит возможности клиники.

Стоит отметить, что здесь еще реализованы все возможности архивирования изображений, передачи изображений. Это создает совсем новые возможности для обучения медицинских работников: как повышение квалификации, так и наших студентов будущих-медиков.

Основная задача Министерства здравоохранения, Комитета по здравоохранению – организовать четкую логистику движения пациентов, чтобы все нуждающиеся в данном виде помощи максимально быстро и без препятствий получали ее в данном учреждении.





Николай Володкович, заведующий отделением 10-й городской клинической больницы:

Данные условия позволяют проводить самые сложные, самые длительные операции, вплоть до пересадки органов и тканей. В частности, здесь будет проводиться пересадка роговицы.

Операции проводятся круглосуточно. Помимо плановой помощи мы оказываем экстренную помощь.

Здесь же будут оперировать людей с глазными заболеваниями. Например, врачи помогут навсегда распрощаться с катарактой и подлечить глаукому. Помимо минчан помощь будут оказывать пациентам из регионов, а также иностранцам. В год планируют проводить порядка 1200 операций на глазах. К первой приступят уже 16 октября.























