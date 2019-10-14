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От пересадки органов и тканей до операций на глазах: обновлённый оперблок открыли в 10-й больнице Минска
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Обновленный операционный блок 15 октября открыли в 10-й больнице Минска. В распоряжении хирургов – сразу пять залов, оснащенных современным оборудованием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди самых сложных вмешательств – пересадка органов и тканей, а также операции малоинвазивным методом, то есть без разрезов, что позволяет пациентам быстрее поправляться.
Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
Стоит отметить, что здесь еще реализованы все возможности архивирования изображений, передачи изображений. Это создает совсем новые возможности для обучения медицинских работников: как повышение квалификации, так и наших студентов будущих-медиков.
Основная задача Министерства здравоохранения, Комитета по здравоохранению – организовать четкую логистику движения пациентов, чтобы все нуждающиеся в данном виде помощи максимально быстро и без препятствий получали ее в данном учреждении.
Николай Володкович, заведующий отделением 10-й городской клинической больницы:
Операции проводятся круглосуточно. Помимо плановой помощи мы оказываем экстренную помощь.
Здесь же будут оперировать людей с глазными заболеваниями. Например, врачи помогут навсегда распрощаться с катарактой и подлечить глаукому. Помимо минчан помощь будут оказывать пациентам из регионов, а также иностранцам. В год планируют проводить порядка 1200 операций на глазах. К первой приступят уже 16 октября.
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От пересадки органов и тканей до операций на глазах: обновлённый оперблок открыли в 10-й больнице Минска
Новости Беларуси. Обновленный операционный блок 15 октября открыли в 10-й больнице Минска. В распоряжении хирургов – сразу пять залов, оснащенных современным...
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