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Барселону охватили массовые протесты после вынесения приговора каталонским политикам

15.10.2019 14:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Испании. Массовые протесты захлестнули Барселону. Заложниками ситуации стали многочисленные туристы: заблокирована дорога к аэропорту «Эль-Прат», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кроме того, активисты перекрыли доступ к терминалам. В результате некоторые рейсы задержали на несколько часов, около сотни вылетов и вовсе пришлось отменить.

Барселону охватили массовые протесты после вынесения приговора каталонским политикам

Барселону охватили массовые протесты после вынесения приговора каталонским политикам

Акции протеста были вызваны решением Верховного суда в отношении политиков, причастных к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Сразу же после объявления приговора в Каталонии начались манифестации. Чтобы разогнать толпы недовольных людей, полиции пришлось применить дубинки и резиновые пули. Пострадали более сотни человек.

15 октября акции протеста продолжаются. Активисты перекрыли железнодорожные пути. Движение по автомагистралям в сторону Барселоны также затруднено. На дорогах огромные пробки.

Барселону охватили массовые протесты после вынесения приговора каталонским политикам

Барселону охватили массовые протесты после вынесения приговора каталонским политикам

Барселону охватили массовые протесты после вынесения приговора каталонским политикам

Барселону охватили массовые протесты после вынесения приговора каталонским политикам

Барселону охватили массовые протесты после вынесения приговора каталонским политикам

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Новости Испании. Массовые протесты захлестнули Барселону. Заложниками ситуации стали многочисленные туристы: заблокирована дорога к аэропорту «Эль-Прат»,...
 
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