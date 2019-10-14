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Здание Минрайисполкома капитально отремонтируют. А что от этого не чиновникам, а простым людям?

15.10.2019 15:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Здание Минского райисполкома на улице Ольшевского, которое построено в 1978 году, капитально отремонтируют и модернизируют. Каким будет сооружение, которое сейчас выкрашено в несвойственный ему розовый цвет, сообщили в компании «НикаПроект». Там также рассказали, чем здание станет более удобным для посетителей.


Изображение: карта «Яндекс»

Здание Минского райисполкома построено по проекту, разработанному Минским областным филиалом Белгоспроекта в 1973 году. Да, это не Дворец спорта, но объект можно отнести к не худшему образцу социалистического модернизма, интерес с которому в Европе растет с каждым годом.


Изображение: карта «Яндекс»

Но за годы эксплуатации износ конструкций объекта достиг показателей в 30−45%, энергоэффективность стала совсем низкой, а само здание оказалось выкрашенным в несвойственный этому архитектурному стилю розовый цвет. Благо, это все исправят за время капремонта с модернизацией, который будет идти полгода.

Заказчик — УКС Минского района, проектная организация — ООО «НикаПроект». Финансирование будет идти за счет бюджета. Во время капремонта сделают в числе прочего следующее: отделают фасады, заменят кровлю, проведут перепланировки ремонт ряда помещений, заменят сети и благоустроят территорию вокруг. Выглядеть здание будет так:


Изображение: «НикаПроект»

Изображение: «НикаПроект»

Кроме того, после капремонта Минский райисполком станет доступным для людей с инвалидностью и более удобным для всех посетителей. Так, там сделают нормальную систему «Одно окно» с электронной очередью, а в зоне ожидания для посетителей оборудуют сидячие и рабочие места. Площадку перед входом в здание со стороны улицы Бирюзова расширят и сделают там фотозону и велопарковку. Появится также дополнительная парковка на 20 машиномест со стороны улицы Бирюзова.

Капремонт должен начаться в ближайшее время. Предполагается, что чиновников на этот период выселять из здания не будут.

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