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Каким еще мог быть финал продолжения «Во все тяжкие»? Рассказывают режиссер и главный актер

15.10.2019 15:22 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В пятницу на платформе Netflix вышел фильм «Эль Камино» — полнометражная картина Винса Гиллигана, продолжение культового сериала «Во все тяжкие». Узнали, какие еще концовки могли быть у спин-оффа про Джесси Пинкмана.


В тексте есть спойлеры. Если вы их боитесь, лучше почитайте рецензию на нового Вуди Аллена.

Об альтернативных финалах режиссер Винс Гиллиган и исполнитель главной роли Аарон Пол проговорились изданию Entertainment Weekly. По первоначальной задумке в финале ленты Джесси Пинкман попадает в тюрьму: он прячется на границе с Канадой, но тут появляется женщина, которой срочно требуется его помощь. Джесси понимает, что его схватят, но все равно решает ей помочь. И в итоге оказывается за решеткой, но впервые за долгое время чувствует умиротворение. Гиллиган комментирует:

— Я думал, что в фильме у него будут проблемы со сном. После побега он бы не спал где-то неделю. Его ищет полиция, его терзают призраки прошлого, он весь на адреналине. А в конце он оказывается за решеткой и по иронии засыпает как младенец. Я думал, будет круто.

По словам режиссера, он поделился идеей со сценаристами, продюсерами и своей девушкой, но «люди поумнее» назвали его сумасшедшим, потому что за такую концовку его бы растерзала толпа фанатов шоу.

Аарон Пол, играющий в «Эль Камино» роль Джесси, очень удивился, когда перед выходом ленты узнал, что у Гиллигана был другой вариант финала для Пинкмана. По мнению актера, родители Джесси не заслужили бы получить новость о смерти или аресте сына. К тому же Пол поделился подробностями другого возможного финала: в нем Пинкман ехал бы в машине по Аляске, пока на фоне зачитывалось его письмо Броку (мальчику, которого отравил Уолтер Уайт, а его маму убили из-за Джесси). В финальной версии письмо мелькает прямо перед титрами, но мы не знаем, что в нем. Текст этого письма — первое, что Винс Гиллиган написал для «Эль Камино». Аарон Пол поясняет:

— Это письмо было трогательным, красивым и искренним. Но потом Винс подумал: «Может, оставим элемент неизвестности? Оно нам не нужно». И он был прав. Но я рад, что знаю, о чем говорится в этом письме.

Напомним, что в оригинальной концовке Джесси Пинкман с помощью продавца пылесосов (блестящая роль Роберта Форстера, который, кстати, умер как раз в день премьеры «Эль Камино») перебирается в Аляску и начинает жизнь с чистого, но немного потрепанного листа.

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Теги: Новости, Минск
 
 
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В пятницу на платформе Netflix вышел фильм «Эль Камино» - полнометражная картина Винса Гиллигана, продолжение культового сериала «Во все тяжкие». Узнали, какие еще...
 
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