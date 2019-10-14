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ГАИ не хочет следить за парковкой: их функции передадут коммунальщикам

15.10.2019 14:48 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

ГАИ не хочет следить за парковкой: их функции передадут коммунальщикам
фото: Myfin.by

Как отметил Прудников, инициатива исходит от ГАИ. Речь идет о функциях контроля правил остановки и стоянки, которые, сообщил главный инженер ГО «Гаражи, автостоянки и парковки», предположительно, будут переданы организации «Парковки столицы». В настоящее время изучается российский опыт, отметил он.

 
 
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Некоторые функции, который сейчас выполняет Госавтоинспекция, в Минске могут быть переданы одному из коммунальных предприятий
 
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