|
ГАИ не хочет следить за парковкой: их функции передадут коммунальщикам
Источник материала: Myfin
Как отметил Прудников, инициатива исходит от ГАИ. Речь идет о функциях контроля правил остановки и стоянки, которые, сообщил главный инженер ГО «Гаражи, автостоянки и парковки», предположительно, будут переданы организации «Парковки столицы». В настоящее время изучается российский опыт, отметил он.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Некоторые функции, который сейчас выполняет Госавтоинспекция, в Минске могут быть переданы одному из коммунальных предприятий
|
Свежие газеты
Архив (Разное)