345 лет на всех и милиционер в придачу. Подробности приговора по самому массовому делу о наркотиках

TUT.BY Суд шел на территории СИЗО №1, фигурантов обвиняли в обороте наркотиков. В общей сложности они приговорены к 331 году лишения свободы и 14 годам ограничения. Приговор опубликован пресс-службой суда, пишет





Этот процесс начался еще в феврале на территории СИЗО № 1 в Минске — поскольку в судах нет условий, чтобы обеспечить безопасность при таком количестве фигурантов. Из 37 обвиняемых 33 находились под стражей.





Как сообщали следователи, людей обвиняли в работе на два крупных интернет-магазина наркотиков и психотропов (включая White&Fluffy и «Концерн Калашников»), а события датируются 2016−2017 годами. Товар шел из России и Украины. Среди фигурантов одна женщина, остальные — мужчины возрастом от 18 до 46 лет. Из них каждый третий ранее был судим. В ходе расследования было изъято более 7 кг запрещенных веществ.





Все 37 фигурантов признаны судом виновными в обороте наркотиков или психотропных веществ (в основном с целью сбыта, но некоторые — без).





Из них 31 человек приговорен к лишению свободы: один фигурант отправится в колонию особого режима на 14 лет, трое в колонию строгого режима (на сроки 3, 4 и 12,5 лет), еще 23 человека — в колонию усиленного режима (от 9 до 15 лет) и плюс четверо в колонию общего режима (2 и 4 года, 6,5 и 14 лет). В общей сложности их всех приговорили к 331,5 года лишения свободы.









Причем самые суровые сроки получили единственная в деле женщина — 14 лет, а также некий мужчина, который по приговору лишен звания «старшина милиции» и приговорен к 15 годам.





Еще шесть фигурантов осуждены на ограничение свободы сроком от 2 до 3 лет, без направления в исправительные учреждения. В общей сумме — 14 лет.





Любопытно, что почти каждому третьему срок сократили на год-два на основании Закона «Об амнистии». Двое из 37 человек после суда были отпущены прямо в зале: известно, что их наказали ограничением свободы.





Кроме того, одного фигуранта по месту отбывания наказания будут лечить от наркомании и токсикомании, а еще одного — от алкоголизма по месту жительства.





В приговоре указано, 20 человек за недоказанностью их вины оправданы по обвинению в участии в преступной организации. Изначально по ч. 2 ст. 285 обвиняли 33 фигурантов, а эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.





Судом решено применить специальную конфискацию имущества обвиняемых — это машины Volkswagen Passat, Mazda 6, Opel Vectra, Toyota Corolla, BMW 530i и Peugeot 407. Их изымут в собственность государства.









Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован и опротестован в Верховном суде в течение 10 дней.