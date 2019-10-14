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Судья по делу Полиенко выздоровел. Начало процесса - в четверг
Источник материала: Партизан
Правозащитникам "
Это подтверждается расписанием судебных заседаний, размещении на официальном сайте Верховного суда Беларуси. Сообщается, что заседание будет закрытым.
Напомним, суд над Дмитрием Полиенко должен был начаться 25 сентября. Но перед самым началом его перенесли по причине болезни судьи П. Орлова.
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Правозащитникам "Весны" стало известно, что суд над активистом Дмитрием Полиенко начнется в Минском городском суде в четверг, 17 октября. Начало в 10:30.
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