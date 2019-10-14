В Минске контроль за соблюдением правил парковки хотят передать коммунальному предприятию

Источник материала: Tut.by

В Минске контроль за соблюдением правил парковки автомобилей, который сейчас осуществляет ГАИ, планируется передать предприятию «Парковки столицы». Об этом сообщает БелаПАН.



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— Такая система работает в Москве. Мы собираемся ехать туда в командировку для изучения опыта. Такое предложение было высказано ГАИ. «Парковки столицы» — чисто государственное учреждение на бюджетном финансировании, которое может взять на себя функции по соблюдению правил парковки. Поэтому после поездки мы сделаем презентацию и покажем ее председателю Мингорисполкома, чтобы дальше идти в этом направлении, — рассказал главный инженер государственного объединения «Гаражи, автостоянки и парковки» Петр Прудников.

По его словам, для этого потребуется разработка нормативного документа, который должен будет подписать глава государства.

— Думаю, что этот путь самый правильный и логичный. Технически мы готовы — есть программные комплексы, осталось — законодательно, — отметил главный инженер.

Он также сообщил, что в центре Минска действуют платные парковки на 4.100 машиномест.

— Мы посмотрели, как введение платы за парковку влияет на транспортную нагрузку в городе, — сказал он. — Согласно исследованию, до введения платы 40% хранили машины на парковках длительное время, 22% — краткое (до 1 часа) и 38% — среднее (от 1 до 4 часов). После введения платы эти цифры составили 20, 50 и 30% соответственно.

— Задача по снижению транспортной нагрузки, как показывают цифры, выполняется. А это экология, безопасность и получение дохода для развития транспортной инфраструктуры города, — заметил специалист.

По информации Прудникова, за 2018 год выручка от платных парковок составила 2 млн 720 тыс. рублей, чистый доход города — 1 млн 678 тыс. рублей, или почти 800 тыс. долларов. За 9 месяцев этого года: выручка — 1 млн 995 тыс. рублей, чистый доход — 1 млн 300 тыс. рублей.