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Вратарь «Ювентуса» вышел из депрессии благодаря пейзажу Витебска

15.10.2019 15:35 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон однажды вышел из депресси при помощи картины Марка Шагала, на которой изображен пейзаж Витебска. Об этом футболист рассказал в письме, адресованному прошлому — себе 17-летнему. Текст письма опубликовало издание «Прессбол» со ссылкой на The Players’ Tribune.

«Дорогой 17-летний Джанлуиджи! Тебе пишет 41-летний мужчина, у которого в жизни случилось множество всего, который допускал ошибки. У меня есть для тебя хорошие и плохие новости. Главное вот что: я хочу поговорить с тобой о твоей душе.

Да, о твоей душе. У тебя она есть, веришь или нет.

Во время твоей депрессии случится что-то странное и прекрасное. Однажды ты решишь уйти от рутины и пойти в другой ресторан на завтрак. Пойдешь новым путем по Турину, пройдешь мимо музея искусств. На стене будет висеть афиша — «Шагал».

Ты раньше слышал эту фамилию. Но ты ничего не знаешь об искусстве. У тебя дела. Тебе пора. Ты — Буффон. Но кто такой Буффон? Кто ты такой? Ты знаешь?

Это самая важная часть моего письма. Ты должен зайти в музей, именно в этот день. Это изменит твою жизнь навсегда. Если не зайдешь, то продолжишь быть футболистом, Суперменом, который прячет чувства. Твоя душа завянет. Но зайди — и увидишь сотни картин Шагала. Большинство тебя не зацепят. Есть хорошие, есть интересные, есть непримечательные.

А потом ты увидишь картину, и это будет удар молнии. Она называется «Прогулка».

Ее будто нарисовал ребенок. Мужчина и женщина в парке на пикнике, но это волшебная история. Женщина улетает вверх, как ангел. Мужчина стоит на земле, держит ее за руку: улыбается. Словно сон ребенка. Эта картина передает что-то из другого мира. Она напомнит тебе, как это — быть ребенком. Как просто быть счастливым. <...>

Искусство — лучшее лечение для тебя. Когда ты откроешь свой разум, внутренняя тяжесть исчезнет. Улетит, как та женщина на картине Шагала», — написал Джанлуиджи Буффон.

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Теги: Витебск
 
 
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Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон однажды вышел из депресси при помощи картины Марка Шагала, на которой изображен пейзаж Витебска. Об этом футболист рассказал...
 
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