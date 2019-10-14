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ГАИ Минска в ближайшие 10 дней уделит особое внимание водителям транспорта

15.10.2019 15:49 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

ГАИ Минска в ближайшие 10 дней уделит особое внимание водителям транспорта
Onliner.by

За 9 месяцев 2019 года на территории г. Минска по вине водителей транспортных средств, специально предназначенных для перевозки пассажиров, совершено 23 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 27 человек получили травмы различной степени тяжести. Погибших, по вине водителей данной категории, не допущено.

ГАИ Минска в ближайшие 10 дней уделит особое внимание водителям транспорта ГАИ с 7 по 17 октября проведет акцию «Сохрани себе жизнь!»

Продолжают иметь место дорожно-транспортные происшествия по вине водителей, осуществляющих перевозку пассажиров в регулярном и нерегулярном сообщении, в результате чего жизнь и здоровье граждан подвергаются опасности.

По-прежнему остается достаточно высоким число допущенных водителями автобусов, в том числе маршрутных такси, нарушений Правил дорожного движения. Выявляются многочисленные факты осуществления перевозок с нарушением действующих нормативных документов.

Основными среди допускаемых нарушений являются:

  • превышение разрешенной скорости движения;
  • проезд на запрещающий сигнал светофора;
  • нарушение правил маневрирования;
  • нарушения правил расположения транспортных средств на проезжей части;
  • пользование во время управления транспортным средством мобильным телефоном и другие.

ГАИ Минска в ближайшие 10 дней уделит особое внимание водителям транспортаКак рассказала "АиФ" старший инспектор по АиП ОГАИ МОБ Октябрьского РУВД г. Минска Виктория Царук, сотрудники ГАИ наряду с гласным контролем проведут рейдовые мероприятия, сочетая негласный и смешанный контроль, в том числе с использованием видеорегистраторов и других средств фото и видеофиксации, также будет организован контроль за техническим состоянием и правомерностью переоборудования транспортных средств, выполняющих перевозки пассажиров. В случае выявления нарушений законодательства будут применены действенные меры административного воздействия к руководителям и должностным лицам.

 
Теги: Минск
 
 
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