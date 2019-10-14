Здоровье человека - во главу угла

Источник материала: Пинский Вестник

Здоровье -

одна из главных базовых ценностей человека. Но порой почему-то мы не ценим его. Особенно обидно, когда по каким-то причинам теряем драгоценное здоровье, а иной раз и жизнь на рабочем месте.



В связи с повышением уровня травматизма 20 сентября 2019 года между Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь и Федерацией профсоюзов Беларуси подписано соглашение о сотрудничестве по вопросам создания безопасных и здоровых условий труда и профилактики производственного травматизма. В данном соглашении есть три основных момента: повышение статуса и ответственности специалистов по охране труда, усиление личной мотивации и ответственности работника и нанимателя, а также повышение статуса общественных инспекторов по охране труда.



Пинск не остался в стороне от актуальной темы. В горисполкоме сос

тоялся семинар по оказанию практической и методической помощи в вопросах совершенствования работы по охране труда в организациях города, проведенный совместно с городским объединением профсоюзов.

Область: несчастные случаи участились



Как отметил начальник управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома Сергей Кацко, к сожалению, предпосылки для того, чтобы произошли несчастные случаи, есть в организациях как производственной, так и непроизводственной сферы. Только за июль-август в Брестской области количество несчастных случаев со смертельным исходом увеличилось по отношению к первому полугодию нынешнего года в три раза, с четырех до 12. В Пинске они также произошли - два смертельных случая. Примечательно, что оба потерпевших находились в состоянии алкогольного опьянения. Можно утверждать, что пострадавшие виноваты сами. Но почему в организациях не выполняются требования Декрета Президента Республики Беларусь № 5 «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций»? Основной причиной большинства несчастных случаев, считает Сергей Анатольевич, являются халатность и отсутствие должного контроля за работой подчиненных со стороны ответственных должностных лиц.



- Мы почему-то привыкли, что за все отвечает руководитель. Но где же его помощники в лице заместителей, главных инженеров, специалистов по охране труда, общественных инспекторов? - сетует С.А.Кацко.

Так в чём же причина?



Заместитель начальника Пинского межрайонного отдела Брестского областного управления Департамента государственной инспекции труда Татьяна Квачель сообщила подробности расследования несчастных случаев и основные причины, по которым они произошли. В том числе Татьяна Ефимовна напомнила подробности трагедии, произошедшей недавно с каменщиком одной из строительных организаций города при проведении строительно-монтажных работ на объекте «Торгово-развлекательный центр по улице Центральной». Машинист грузоподъемного крана поднимал поддон с кирпичом на второй этаж строящегося здания. В момент поворота крана стрела задела простенок, который обрушился. Под обломками оказался каменщик. Мужчина погиб. Известно, что и крановщик, и потерпевший находились в состоянии алкогольного опьянения. Расследование несчастного случая еще не закончилось. Но это дело находится под особым контролем как Департамента госинспекции труда, так и прокуратуры, Следственного комитета области, отметила Т.Е.Квачель. Она привела в пример и ряд несчастных случаев, которые не относятся к категории тяжелых. Обобщая сказанное, Татьяна Ефимовна задалась вопросом: почему работники многих предприятий, пройдя инструктаж, все равно травмируются и калечат свое здоровье?

Спецодежда может спасти жизнь



Заданный выше вопрос можно считать риторическим. Но коль трагедии с людьми продолжают случаться на их рабочем месте, то очевидно, что ответ понятен не всем.



Заместитель Пинского межрайонного прокурора Людмила Супрун не просто рассказала о роли прокурорского надзора за исполнением законодательства об охране труда, но и ответила на прозвучавший вопрос.



Да, в первую очередь работники предприятий выполняют свои прямые обязанности, решают производственные задачи, отодвигая охрану труда на второй план. Но ведь это касается здоровья людей!



- Мы идем туда, где что-то уже случилось, - говорит Людмила Степановна. - И казалось бы, там уже все всё поняли. Но нет, после несчастного случая потом мы все равно фиксируем все те же нарушения!



Работники, конечно, виноваты сами. Однако почему они опять пренебрегают правилами, с которыми ознакомлены много раз? Значит, в организации плохо поставлена работа по охране труда, притом в такой степени, что рабочие порой даже не надевают спецодежду, не применяют выданные им средства индивидуальной защиты, которые могут спасти жизнь.



Людмила Супрун напомнила о нашумевшем случае, произошедшем на предприятии «Камертон», когда работнице не выдали спецодежду. Женщина упала, поскользнувшись на разлитой кислоте, и получила смертельные ожоги. А будь она в специальном халате, наверняка осталась бы жива. А так - горе ей, горе ее семье.



Халатность и формализм при проведении инструктажа не должны присутствовать. Если человеку постоянно объяснять и терпеливо напоминать, что и как он должен делать на рабочем месте для того, чтобы остаться здоровым и спокойно работать, то это в конце концов отложится в его голове. И трагедий будет меньше. А может, они и вовсе прекратятся.

Дисциплина, пожарная безопасность и другое…



Далее заместитель начальника отдела охраны труда ОАО «Кузлитмаш» Владимир Зирапс рассказал, как осуществляется контроль за соблюдением трудовой дисциплины, в том числе за счет усовершенствования пропускного режима на предприятии. В частности, Владимир Александрович отметил, что перед началом смены проводятся медосмотр и освидетельствование работающих на предмет употребления алкоголя, наркотического или токсического опьянения. К слову, в ОАО «Кузлитмаш» установлены алкорамки, которые уже начали применяться. Это первое в Пинске предприятие, опробирующее новый прибор. Он представляет собой рамку, внутри которой - лазерные лучи. Они улавливают пары этилового спирта. Вся информация выводится на компьютер. Если есть превышение, загорается красный цвет. Прибор очень чувствительный. Достаточно только дунуть на рамку, буквально через секунду она покажет, трезв человек или нет Если у работника обнаружено превышение нормы, его отправят на медицинское освидетельствование.



Об обеспечении пожарной безопасности в организациях города рассказал первый заместитель начальника Пинского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям Владимир Рябых. А председатель объединенной профсоюзной организации УЗ «Пинская центральная поликлиника» Людмила Муха поделилась опытом работы общественных инспекторов медицинских организаций.



Важную тему - изменение в законодательстве об охране труда - затронула главный специалист сектора по труду управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома Елена Дудко.



В заключение на семинаре выступила председатель Пинского городского объединения профсоюзов Татьяна Зыщик. Она выразила надежду, что такие встречи помогут понять, насколько ответственно необходимо относиться к теме охраны труда. А это в свою очередь поможет пинчанам сберечь свое здоровье и, может быть, жизнь.



Елена ЖУК

Фото носит иллюстративный характер

С начала 2019 года в организациях Пинска зарегистрировано 19 несчастных случаев на производстве, из которых со смертельным исходом - 2, с тяжелым исходом - 3. За аналогичный период 2018 года - 14 (4 со смертельным исходом и 4 - приведшие к тяжелым производственным травмам).