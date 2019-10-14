В минском метро установят защитные экраны

На первых 4-х станциях 3-й линии минского метро появятся защитные экраны, сделанные в Турции, сообщил начальник Дирекции по строительству Минского метрополитена Павел Царун.

Устройства будут открываться синхронно с дверями прибывающего вагона и исключат случайные падения на рельсы.

«В тендере на поставку такого оборудования для первых станций 3-й линии участвовали несколько производителей из Европы и Азии. В ходе конкурсного отбора контракт заключен с холдингом Albayrak — производителем машинного оборудования и гидравлических систем из турецкого города Эскишехир», — рассказал Царун.