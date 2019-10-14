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Мужчина четыре года прожил с пинцетом в пенисе. Это второй случай такого рода

15.10.2019 15:54 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

22-летний житель Саудовской Аравии четыре года жил с пинцетом длиной примерно в семь сантиметров, находящимся в его уретре. Об этом со ссылкой на научное исследование в Urology Case Reports пишет Science Alert.


Фото: pixabay.com

По словам парня, болей или других затруднений при мочеиспускании он не испытывал. Подробностей о том, каким образом и по какой причине пинцет оказался внутри организма, не называется.

Но специалисты заявляют: на подобные «подвиги», как правило, идут нетрезвые, неуравновешенные или сексуально озабоченные люди. Медики также заметили, что это — только второй задокументированный случай, когда мужчина вставлял в пенис именно пинцет.

Хирурги удалили инородный предмет из организма пациента под общим наркозом. Чтобы достать пинцет, его концы пришлось сомкнуть и вытащить специализированными эндоскопическими щипцами. Осложнений во время операции не возникло — сейчас молодой человек чувствует себя хорошо. Вскоре его отпустили домой, порекомендовав пройти психиатрическое обследование. От предложения парень отказался.

 
 
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По словам пациента, болей или других затруднений при мочеиспускании он не испытывал.
 
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