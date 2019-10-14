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Энрот рассказал, когда вернется в ворота «Динамо»

15.10.2019 15:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Хоккеисты «Динамо» после неудачной выездной серии вернулись в Минск, и сегодня уже приступили к тренировкам. Как сообщает сайт клуба, к ним присоединился шведский голкипер Юнас Энрот.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Вот, что он рассказал сайту «Динамо»:

— Да, у меня действительно был небольшой перерыв в тренировках, но сейчас я чувствую себя хорошо! Волноваться не о чем, поэтому я был рад вновь приступить к тренировкам с командой!

— Ты уже тренировался в Подольске, но не вышел на матч, в чем причина?

— Если честно, то я думаю, что не был готов на сто процентов.

— Впереди нас ждет матч с «Торпедо», что надо сделать для того, чтобы добыть победу в четверг?

— В первую очередь нам надо хорошо играть в защите. Нижегородцы любят владеть шайбой, поэтому нам надо постараться не позволить им сделать этого в Минске. Конечно, надо забросить несколько шайб и постараться реализовать все моменты, которые у нас будут.

— Можем ли мы ожидать тебя на льду в четверг?

— Да, конечно, сейчас я чувствую себя хорошо и готов к игре! Очень важно чувствовать поддержку трибун в домашних матчах, наши болельщики определенно добавляют нам уверенности в своих силах.

 
Теги: Минск
 
 
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