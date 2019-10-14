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Стаж вождения менее года: инспекторы нашли водителя, который в Минске жестко подрезал авто ГАИ

15.10.2019 15:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Инспекторы нашли водителя Honda, который в Минске жестко подрезал автомобиль ГАИ. На нарушителя составили два протокола, сообщила AUTO.TUT.BY официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Видео: Andrew B, youtube.com

Напомним, все произошло на столичной улице Ленина. Водитель Honda ехал в крайней левой полосе и, судя по всему, хотел повернуть налево на проспект Независимости. Когда стрелка в дополнительной секции погасла, он включил другой поворотник, вырулил вправо, зачем-то выехав в первую полосу, по которой двигался служебный автомобиль с бортовым номером 533 (ГАИ Гродно), и продолжил движение прямо.

Водителем Honda оказался студент одного из столичных ВУЗов со стажем вождения менее года. С начала 2019 года он шесть раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. По его словам, при перестроении он потерял управление и частично заехал в первую полосу, после чего выровнял автомобиль и продолжил движение.

В отношении нарушителя инспекторы составили два административных протокола: по ч. 6 ст. 18.14 (Невыполнение требований разметки) и ч. 10 ст. 18.14 (Создание аварийной обстановки) КоАП Беларуси. За первое нарушение предусмотрен штраф от 1 до 5 БВ, за второе — штраф от 5 до 20 БВ с лишением прав на 2 года или без лишения.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В отношении нарушителя инспекторы составили два административных протокола.
 
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