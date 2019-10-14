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Вольная борьба. Белорусы завоевали две медали на международном турнире в Якутске

15.10.2019 15:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусские борцы вольного стиля завоевали две награды на 12-м международном турнире в Якутске, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Состязания собрали около 200 борцов из 30 стран.

Вольная борьба. Белорусы завоевали две медали на международном турнире в Якутске

Среди соискателей наград были победители, призеры олимпиад, чемпионатов мира и континентальных первенств. Отрадно, что белорусы в именитой компании не затерялись. Представитель белорусской школы вольной борьбы Нюргун Скрябин в весовой категории до 65 кг выиграл серебряную медаль, уступив в финале хозяину турнира Виктору Рассадину.

Еще одна награда на счету нашего Ивана Янковского в весе до 92 кг. У него бронза.

Вольная борьба. Белорусы завоевали две медали на международном турнире в Якутске

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Новости Беларуси. Белорусские борцы вольного стиля завоевали две награды на 12-м международном турнире в Якутске, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Состязания...
 
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