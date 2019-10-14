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Белорусы завоевали две олимпийские лицензии на ЧМ по спортивной гимнастике

15.10.2019 15:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В немецком Штутгарте завершился чемпионат мира по спортивной гимнастике, сообщили в программе «СТВ-Спорт». По итогам этих соревнований белорусские спортсмены завоевали две олимпийские лицензии.

У мужчин путевку на главный старт четырехлетия завоевал Андрей Лиховицкий. У женщин олимпийская лицензия на счету Анастасии Алистратовой.

Напомним, игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Белорусы завоевали две олимпийские лицензии на ЧМ по спортивной гимнастике

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Новости Беларуси. В немецком Штутгарте завершился чемпионат мира по спортивной гимнастике, сообщили в программе «СТВ-Спорт». По итогам этих соревнований...
 
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