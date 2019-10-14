|
Белорусы завоевали две олимпийские лицензии на ЧМ по спортивной гимнастике
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В немецком Штутгарте завершился чемпионат мира по спортивной гимнастике, сообщили в программе «СТВ-Спорт». По итогам этих соревнований белорусские спортсмены завоевали две олимпийские лицензии.
У мужчин путевку на главный старт четырехлетия завоевал Андрей Лиховицкий. У женщин олимпийская лицензия на счету Анастасии Алистратовой.
Напомним, игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В немецком Штутгарте завершился чемпионат мира по спортивной гимнастике, сообщили в программе «СТВ-Спорт». По итогам этих соревнований...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)