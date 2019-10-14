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В сфере особого внимания: внедрение лучшего опыта на М6, подготовка к следующему Форуму регионов, готовность к расширению «безвиза»

15.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В сфере особого внимания: внедрение лучшего опыта на М6, подготовка к следующему Форуму регионов, готовность к расширению «безвиза»

Автомагистраль М6 должна соответствовать самым высоким стандартам – такую задачу поставил председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов на оперативном совещании в облисполкоме.

Конкретные задачи поставил губернатор по работе системы освещения трассы в темное время суток.
 
– Это вопрос безопасности людей, так как качество освещения дороги напрямую влияет на уровень аварийности, – подчеркнул Владимир Кравцов. – Потому все установленные на М6 светильники должны работать бесперебойно в определенные  часы.
 
Надлежащее освещение нужно обеспечить и на объектах придорожного сервиса, сделал поручение губернатор. Это также создает общее позитивное впечатление об обновленной трассе. В этом должны быть заинтересованы  и сами владельцы таких объектов – в целях привлечения клиентов.
 
 На М6 нужно максимально внедрить лучший мировой опыт, это должна быть отличная дорога, – подытожил председатель облисполкома.
 
Серьезные задачи встают перед регионом и областным центром в свете принятого решения о проведении в Гродно III Форума регионов Беларуси и Украины. Первый такой форум прошел в Гомеле, второй – в украинском Житомире.
 
– Форум такого масштаба – большой шанс для области и города, – отметил Владимир Кравцов. – Необходимо оперативно и тщательно разработать концепцию его проведения, план подготовки. Встретить высоких гостей, провести мероприятие предстоит на самом высоком уровне.
 
Продуманно и с пользой для людей и региона готовятся провести на Гродненщине две важные акции. Первая под эгидой МЧС – «За безопасность вместе». Цель акции, которая продлится с 16 октября по 1 ноября, – снижение количества пожаров, особенно в жилом секторе. В ходе акции дано поручение еще раз проверить жилье на предмет отключения от газоснабжения, устранить все имеющиеся неисправности. Вторая акция – «Чистый лес» – пройдет в ближайшую субботу, 19 октября. Она приурочена к Году малой родины. Планируется, что свой вклад в сохранение зеленого богатства Гродненского региона внесут более четырех тысяч человек – представители местных исполнительных органов власти, государственных, общественных организаций, школ, высших учебных заведений и многие другие.
 
Еще одно ожидаемое на Гродненщине событие – вступление с 10 ноября в силу Указа Президента Республики Беларусь №300, согласно которому расширяется число безвизовых территорий. По сути, вся область открывается для безвизового туриста.
 
Владимир Кравцов поручил в ближайшее время завершить формирование областного плана работы туристической сферы региона в новых условиях. Эта тема будет подробно рассмотрена на оперативном совещании в облисполкоме.

На совещании рассмотрели также ход реализации одного из инвестиционных проектов Государственной инвестиционной программы на 2019 год – по строительству доплеровского метеорологического локатора вблизи Гродно. Новый объект позволит значительно, до 96 процентов, увеличить точность прогноза погоды. Закупить оборудование намечено уже в конце текущего года.

#местное самоуправление
Лилия НОВИЦКАЯ
https://grodnonews.by
 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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Автомагистраль М6 должна соответствовать самым высоким стандартам – такую задачу поставил председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов на...
 
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