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«Включение Августовского канала в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО привлечет в регион еще больше туристов». В Гродно прошла встреча руководства области с делегацией из польского города Августова

15.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

«Включение Августовского канала в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО привлечет в регион еще больше туристов». В Гродно прошла встреча руководства области с делегацией из польского города Августова

Над включением Августовского канала в список Всемирного наследия ЮНЕСКО активно работают белорусская и польская стороны. Сегодня в Гродно прошла рабочая встреча руководства области с делегацией Августова. На ней обсудили проведение Международной конференции по включению Августовского канала и прилегающих достопримечательностей в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также дальнейшее развитие их туристического потенциала. Участие в рабочей встрече приняли заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович и бурмистр города Августова Мирослав Карольчук.

«Включение Августовского канала в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО привлечет в регион еще больше туристов». В Гродно прошла встреча руководства области с делегацией из польского города Августова

«Включение Августовского канала в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО привлечет в регион еще больше туристов». В Гродно прошла встреча руководства области с делегацией из польского города Августова

– Включение канала в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО – это сложная поэтапная работа, которая должна быть выполнена тщательно для достижения поставленной цели, – подчеркнул заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович. – Мы понимаем, что недостаточно представить Августовский канал исключительно как гидротехническое сооружение. Стоит задача презентовать его как уникальный объект с богатой историей, который объединил вокруг себя множество других культурных ценности и способствует развитию туризма в обеих странах.

«Включение Августовского канала в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО привлечет в регион еще больше туристов». В Гродно прошла встреча руководства области с делегацией из польского города Августова

Проведение Международной конференции запланировано на 5-6 ноября. Первый день конференции пройдет в польском Августове, во второй день участников встретят в Гродно. Как отметил бурмистр Августова Мирослав Карольчук, это позволит нам наметить итоговые задачи, которые необходимо выполнить для того, чтобы Августовский канал оказался в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Включение Августовского канала в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО привлечет в регион еще больше туристов». В Гродно прошла встреча руководства области с делегацией из польского города Августова

– На конференции будет присутствовать эксперт ЮНЕСКО, – рассказал Мирослав Карольчук. – Мы должны быть готовы ответить на все его вопросы и доказать, что Августовский канал действительно достоин включения в список. Еще одной важной темой конференции станет туристическое продвижение объекта. Хотелось бы, чтобы заинтересованность каналом возросла со стороны гостей из самых разных стран мира.

«Включение Августовского канала в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО привлечет в регион еще больше туристов». В Гродно прошла встреча руководства области с делегацией из польского города Августова

Способствовать этому будет, в частности, расширение с 10 ноября безвизовой зоны на территорию всей Гродненской области. Повысить туристическую привлекательность Августовского канала планируется также через расширение туристической инфраструктуры и создание новых объектов, которые будут интересны иностранным гостям. Конкретные предложения уже есть. В планах нашей стороны – возведение открытого амфитеатра с видом на Неман. Не исключено, что в будущем на Августовском канале появится музей на воде.

«Включение Августовского канала в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО привлечет в регион еще больше туристов». В Гродно прошла встреча руководства области с делегацией из польского города Августова

В ходе встречи белорусская и польская стороны пришли к выводу, что необходимо разработать единый бренд Августовского канала, создать общую информационную платформу и рекламную стратегию продвижения объекта. Это, по мнению участников встречи, повысит интерес со стороны туристов.

«Включение Августовского канала в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО привлечет в регион еще больше туристов». В Гродно прошла встреча руководства области с делегацией из польского города Августова

Недавно в Гродно прошла презентация нового мобильного гида по веломаршрутам вдоль Августовского канала. Как подчеркнул Виктор Лискович, в настоящий момент четко прослеживается необходимость «оцифровать» весь канал, отобразив в одном приложении все объекты, которые могут быть интересны и полезны для туриста, путешествующего по Августовскому каналу. В идеале – это должен быть общий с польской стороной информационный продукт.

«Включение Августовского канала в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО привлечет в регион еще больше туристов». В Гродно прошла встреча руководства области с делегацией из польского города Августова

– Включение Августовского канала в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО позволит выйти на еще более высокий уровень популяризации нашей страны через призму внутреннего и внешнего туризма, – отметил заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович.

Анна РАДЮК
Фото: Яна ХВЕДЧИНА
https://grodnonews.by
 
Теги: Гродно
 
 
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Над включением Августовского канала в список Всемирного наследия ЮНЕСКО активно работают белорусская и польская стороны. Сегодня в Гродно прошла рабочая встреча...
 
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