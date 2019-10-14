UltraVDS отмечает юбилей скидками

Крупный оператор VDS/VPS UltraVDS отмечает в 2019 году пятилетие и в честь этого события дарит своим клиентам подарки и скидку до 30% при оплате годовой аренды виртуального сервера. Клиенты компании, оплатившие аренду виртуального сервера в период проведения акции на срок не менее года, могут принять участие в еженедельных розыгрышах призов, которые продлятся до 30 декабря. В конце года будет разыгран главный приз — поездка в Израиль на побережье Красного моря. Победители определяются случайным образом. Подробнее об акции на сайте компании Ultravds.com

Несмотря на то, что компания дает возможность сконфигурировать подходящий тариф VPS , востребованными оказались и готовые тарифы. Среди самых популярных:

Начальный: одно ядро Intel Xeon E5 2.2ГГц; 1 ГБ оперативной памяти, диск HDD на 30 ГБ; один IP-адрес; Windows Server (лицензия от 2003 до 2019); 304 рублей в месяц при оплате за год с учетом скидки. Подойдет для размещения простого сайта, организации хранилища данных.

Профессиональный: два ядра Intel Xeon E5 2.2ГГц; 2 ГБ оперативной памяти; диск SSD на 40 ГБ, один IP-адрес; Windows Server (лицензия от 2003 до 2019); 896 рублей в месяц с учетом скидки при оплате за год. Подойдет для корпоративного интернет-ресурса, для базы данных или 1С.

Ультра: четыре ядра процессора Intel Xeon E5 3.5ГГц; 6 ГБ оперативной памяти, диск SSD на 100 ГБ; один IP-адрес; Windows Server (лицензия от 2003 до 2019). Для высоконагруженных проектов за 3392 рублей в месяц со скидкой при оплате за год.

Новые клиенты компании могут оценить все преимущества VDS/VPS в рамках недельного бесплатного тестирования. На установку сервера потребуется несколько минут.

Интерес к аренде виртуального сервера возникает в первую очередь из-за потребностей в больших вычислительных ресурсах и большем объеме базы данных. В рамках услуги клиент получает часть мощностей физического сервера (за дополнительную плату предоставляется защита виртуального сервера от DDoS-атак) и широкие возможности по администрированию. Несмотря на то, что на одном физическом сервере работает несколько виртуальных, с помощью программного обеспечения удается обеспечить их полную независимость.

Серверное оборудование UltraVDS располагается на территории дата-центра компании «МедиаСофт» в Московской области. В серверах UltraVDS (от Intel и Supermicro) используются SSD диски корпоративного класса с типом памяти eMLC. Сам дата-центр отвечает высоким требованиям по обеспечению надежности и качеству предоставления услуг связи.

ООО «МТ ТЕХНОЛОГИИ»

Тел.: 7 (495) 135-04-44

support@ultravds.com

ОГРН 5147746176584

ИНН 7726757442

КПП 772601001

Россия, Москва, МКАД 32-й км дороги, владение 7А

*на правах рекламы.