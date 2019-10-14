9 октября личный прием граждан и юридических лиц проведет председатель Солигорского райисполкома

9 октября 2019 г. в каб.112 (г.Солигорск, ул.Козлова, д.35) с 8.00 до 13.00 личный прием граждан и юридических лиц проводит председатель Солигорского районного исполнительного комитета Жайлович Андрей Леонидович.



Предварительная запись на личный прием осуществляется отделом по работе с обращениями граждан и юридических лиц райисполкома с 30.09.2019 по 05.10.2019 по телефону 21-15-51.

