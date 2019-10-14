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9 октября личный прием граждан и юридических лиц проведет председатель Солигорского райисполкома
15.10.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
4 октября 2019 12:52 1650
9 октября личный прием граждан и юридических лиц проведет председатель Солигорского райисполкома
9 октября 2019 г. в каб.112 (г.Солигорск, ул.Козлова, д.35) с 8.00 до 13.00 личный прием граждан и юридических лиц проводит председатель Солигорского районного исполнительного комитета Жайлович Андрей Леонидович.
ИСТОЧНИК: сайт
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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4 октября 2019 12:52 1650 9 октября личный прием граждан и юридических лиц...
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