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9 октября личный прием граждан и юридических лиц проведет председатель Солигорского райисполкома

15.10.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


4 октября 2019 12:52 1650

9 октября личный прием граждан и юридических лиц проведет председатель Солигорского райисполкома

Автор: Эдуард Кидяев.

9 октября 2019 г. в каб.112 (г.Солигорск, ул.Козлова, д.35) с 8.00 до 13.00 личный прием граждан и юридических лиц проводит председатель Солигорского районного исполнительного комитета Жайлович Андрей Леонидович.

Предварительная запись на личный прием осуществляется отделом по работе с обращениями граждан и юридических лиц райисполкома с 30.09.2019 по 05.10.2019 по телефону  21-15-51.

9 октября личный прием граждан и юридических лиц проведет председатель Солигорского райисполкома
9 октября личный прием граждан и юридических лиц проведет председатель Солигорского райисполкома

ИСТОЧНИК: сайт Солигорского районного исполнительного комитета.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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4 октября 2019 12:52 1650 9 октября личный прием граждан и юридических лиц...
 
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