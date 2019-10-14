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Первая региональная осенняя ярмарка в Солигорске пройдёт 5 октября.

15.10.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


4 октября 2019 12:36 3012

Первая региональная осенняя ярмарка в Солигорске пройдёт 5 октября.

Автор: Эдуард Кидяев.

Региональные и районные ярмарки, которые традиционно проходят в Солигорском районе весной и осенью, стартуют осенним этапом. На них можно будет купить продукцию, которую предлагают организации торговли, сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства Солигорского района. 

На Солигорщине ярмарки ждут посетителей с 14 сентября по 2 ноября по выходным дням с 9.00 до 17.00.

Первая региональная осенняя ярмарка в Солигорске пройдёт 5 октября.

В Солигорске первая региональная ярмарка состоится в субботу 5 октября  с 9.00 до 16.00 пройдет на Центральной площади города и участке ул. Ленина от пересечения с ул. Козлова и ул. Набережная, где в в более широком ассортименте будет представлена сельскохозяйственная продукция и другие товары.

В ПРОГРАММЕ:

11:00-12:00 — «Кiрмашовыя забавы» — театрализованное открытие ярмарки с концертной программой коллективов любительского творчества ГУ «Дворец культуры г. Солигорска».

12:00-13:20 — «Осенний вернисаж» — концертная программа коллективов любительского творчества Старобинского ГпДК.

13:20-14:00 — «Ярмарочный калейдоскоп»  концертная программа коллективов любительского творчества Жабинского СДК.

14:00-15:00 — «Вясковыя забавы» — концертная программа коллективов любительского творчества Хоростовского ДКиСВ.

Планируется участие в ярмарке сельхозорганизаций и фермерских хозяйств различных районов Минской области — Слуцкого, Дзержинского, Клецкого, Копыльского, Любаньского, Несвижского, Стародорожского, Столбцовского, Узденского районов.

Первая региональная осенняя ярмарка в Солигорске пройдёт 5 октября.

Традиционно ярмарки будут сопровождаться массовыми гуляньями и выставкой-продажей товаров народного творчества. Получите удовольствие от посещения ярмарок, от приобретения необходимых вам товаров! Пусть все покупатели осенней продукции останутся довольны её качеством и ценой!

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
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4 октября 2019 12:36 3012 Первая региональная осенняя ярмарка в Солигорске...
 
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