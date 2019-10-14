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Первая региональная осенняя ярмарка в Солигорске пройдёт 5 октября.
15.10.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
4 октября 2019 12:36 3012
Первая региональная осенняя ярмарка в Солигорске пройдёт 5 октября.
Региональные и районные ярмарки, которые традиционно проходят в Солигорском районе весной и осенью, стартуют осенним этапом. На них можно будет купить продукцию, которую предлагают организации торговли, сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства Солигорского района.
В Солигорске первая региональная ярмарка состоится в субботу 5 октября с 9.00 до 16.00 пройдет на Центральной площади города и участке ул. Ленина от пересечения с ул. Козлова и ул. Набережная, где в в более широком ассортименте будет представлена сельскохозяйственная продукция и другие товары.
Традиционно ярмарки будут сопровождаться массовыми гуляньями и выставкой-продажей товаров народного творчества. Получите удовольствие от посещения ярмарок, от приобретения необходимых вам товаров! Пусть все покупатели осенней продукции останутся довольны её качеством и ценой!
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».
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4 октября 2019 12:36 3012 Первая региональная осенняя ярмарка в Солигорске...
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