ЕАБР: В Беларуси продолжит замедляться инфляция из-за зарплат бюджетников и снижения цен на продукты

Источник материала: Tut.by

По прогнозам Евразийского банка развития инфляционные процессы в Беларуси в сентябре-октябре должны продолжить замедляться. Об этом говорится в информационно-аналитическом обзоре банка за сентябрь. По мнению ЕАБР, на показатель повлиял рост зарплат бюджетников и стабилизация цен на продукты.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

В годовом выражении, то есть по сравнению с сентябрем прошлого года, инфляция в прошлом месяце составила 5,3%. В августе этот показатель составлял 5,7%. Это значит, что прогнозы Евразийского банка развития оправдались.

В обзоре говорится, что этому «будет способствовать стабилизация роста цен на продовольственные товары».

По данным Министерства антимонопольного регулирования и торговли, опубликованным на официальном сайте ведомства, рост цен на продукты, особенно на социально значимые, действительно замедлился.

В Беларуси стремительно росли цены на социально значимые товары. В августе, чтобы замедлить этот процесс, МАРТ рекомендовало торговле придерживаться рекомендуемых торговых надбавок на некоторые товары. В министерстве говорят, что на фоне действия рекомендаций и удалось добиться замедления роста потребительских цен.

— Мониторинги показали, что 80 процентов обследуемых субъектов торговли соблюдают уровень торговых надбавок по всем позициям. Превышение зафиксировано лишь по отдельным позициям. В основном на плодоовощную продукцию из-за низкой ее стоимости в период массового сбора урожая, — сказали в МАРТ.

В сентябре замедлился рост розничных цен на мясо и продукты из него до 0,1%. В августе показатель был 1,2%. Молоко и молочные продукты — до 0,4%. В прошлом месяце был 0,7%. Медленнее стали расти цены на куриные яйца, показатель упал до 2,1% с 4,6% в августе. На хлеб ржано-пшеничный и муку пшеничную — цены не изменились.

Некоторые социально значимые товары подешевели: сыр — на 0,2%, крупа пшенная — на 6%, соль — на 1,2%.

Однако в министерстве отметили, что рост цен по отдельным позициям сохраняется, чаще всего из-за роста цен у производителей. В сентябре снова стали дорожать овощи и фрукты, но здесь играет роль сезонный фактор.

Еще одна причина, по которой ЕАБР прогнозирует дальнейшее замедление инфляции, — рост зарплат бюджетников. По мнению аналитиков именно потребительская активность из-за повышения зарплат в бюджетных организациях в ближайшие время будет оказывать поддержку экономическому росту.

Напомним, с 1 сентября в Беларуси выросла тарифная ставка первого разряда с 36,4 до 41 рубля или на 12,6%. Это норматив, от которого зависит оплата труда бюджетников. Тарифную ставку умножают на специальный коэффициент — он свой у каждого работника, и получают итоговый оклад. От него, в свою очередь, зависят премии и прочие выплаты.