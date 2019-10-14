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ЕАБР: В Беларуси продолжит замедляться инфляция из-за зарплат бюджетников и снижения цен на продукты
Источник материала: Tut.by
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В годовом выражении, то есть по сравнению с сентябрем прошлого года, инфляция в прошлом месяце составила 5,3%. В августе этот показатель составлял 5,7%. Это значит, что прогнозы Евразийского банка развития оправдались.
В обзоре говорится, что этому «будет способствовать стабилизация роста цен на продовольственные товары».
По данным Министерства антимонопольного регулирования и торговли, опубликованным на официальном сайте ведомства, рост цен на продукты, особенно на социально значимые, действительно замедлился.
В Беларуси стремительно росли цены на социально значимые товары. В августе, чтобы замедлить этот процесс, МАРТ
— Мониторинги показали, что 80 процентов обследуемых субъектов торговли соблюдают уровень торговых надбавок по всем позициям. Превышение зафиксировано лишь по отдельным позициям. В основном на плодоовощную продукцию из-за низкой ее стоимости в период массового сбора урожая, — сказали в МАРТ.
В сентябре замедлился рост розничных цен на мясо и продукты из него до 0,1%. В августе показатель был 1,2%. Молоко и молочные продукты — до 0,4%. В прошлом месяце был 0,7%. Медленнее стали расти цены на куриные яйца, показатель упал до 2,1% с 4,6% в августе. На хлеб ржано-пшеничный и муку пшеничную — цены не изменились.
Некоторые социально значимые товары подешевели: сыр — на 0,2%, крупа пшенная — на 6%, соль — на 1,2%.
Однако в министерстве отметили, что рост цен по отдельным позициям сохраняется, чаще всего из-за роста цен у производителей. В сентябре снова стали дорожать овощи и фрукты, но здесь играет роль сезонный фактор.
Еще одна причина, по которой ЕАБР прогнозирует дальнейшее замедление инфляции, — рост зарплат бюджетников. По мнению аналитиков именно потребительская активность из-за повышения зарплат в бюджетных организациях в ближайшие время будет оказывать поддержку экономическому росту.
Напомним, с 1 сентября в Беларуси
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ЕАБР: В Беларуси продолжит замедляться инфляция из-за зарплат бюджетников и снижения цен на продукты
Евразийского банка развития проанализировал, какие факторы могут повлиять на поведение инфляции в Беларуси.
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