Задержанная в Минске россиянка Богачева, попавшая под санкции США, уже на свободе

Источник материала: Ежедневник

Минске россиянка Богачева, попавшая под санкции США, уже на свободе">

Минске россиянка Богачева, попавшая под санкции США, уже на свободе">

Российская гражданка Анна Богачева о задержании которой в Минске во вторник сообщил МИД РФ, находится на свободе, сообщило посольство РФ в Беларуси.

"Российская гражданка Анна Богачева, о "ситуации" с задержанием которой правоохранительными органами Беларуси проинформировал ряд СМИ, в разговоре с сотрудником консульской службы Посольства России в Республике Беларусь сообщила, что находится на свободе", - сказано в Twitter посольства РФ в Беларуси.

Между тем, около получаса назад посольство сообщило, что его сотрудники оказывают задержанной Богачевой необходимую консульскую помощь.

Перед этим МИД РФ подтвердил задержание Богачевой в Минске белорусскими правоохранительными органами.

"Ситуация в связи с задержанием в Минске правоохранительными органами Республики Беларусь гражданки России Анны Богачевой находится во внимании консульского отдела посольства России в РБ, сотрудники которого оказывают ей предусмотренную в таких случаях консульскую поддержку", - сообщается на официальной странице в Facebook МИД РФ.

Ранее СМИ сообщили, что в Минске задержана гражданка России Анна Богачева, на которую распространены санкции США по делу о "вмешательстве в выборы" в этой стране.

В министерстве внутренних дел Беларуси, Генпрокуратуре, Госпогранкомитете, министерстве иностранных дел Беларуси и посольстве России в Беларуси информацию о задержании россиянки не комментируют. Комитет госбезопасности "не имеет информации о задержании этой гражданки", заявил агентству "Интерфакс-Запад" официальный представитель белорусского КГБ Андрей Ярош.

Позднее член Общественной палаты РФ и президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич сообщил, что россиянка Анна Богачева задержана в Беларуси Интерполом по запросу США в рамках дела о вмешательстве в президентские выборы.

"Как сообщили нам наши источники, Богачеву задержал Интерпол по запросу США в рамках дела о вмешательстве в президентские выборы 2016 года", - сообщил Малькевич в социальных сетях.

Он рассказал "Интерфаксу", что Богачева была задержана в гостинице в Минске. С ней были муж и маленький ребенок, они ехали отдыхать.

По словам Милькевича, он общается с ее мужем, статус которого пока неизвестен.

Он назвал задержание Богачевой "вопиющей ситуацией".