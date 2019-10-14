В Лиде около замка хотят построить крутую многоэтажку с обзорной площадкой и подземным паркингом

Источник материала: Tut.by

В Лиде около замка появится необычная для города многоэтажка. Здесь будут подземный паркинг и так называемая эксплуатируемая кровля с зоной отдыха, спортивными и обзорными площадкам. На первом этаже — магазины, также предусмотрена благоустроенная территория, а рядом — велодорожки, сообщает bizlida.by.



Фото: bizlida.by

Строительство девятиэтажки предлагает компания «Технопроммонтаж». А разработкой эскиза занимались специалисты ПМ-Лида УП «Институт Гродногражданпроект».

— В соответствии с Генпланом города рассматриваемый участок предназначен под многоквартирную многоэтажную жилую застройку. Собственником участка является Лидский колледж, а примыкающие к участку территории — это городские земли, — рассказал в ПМ-Лида УП «Институт Гродногражданпроект».



Фото: bizlida.by

Также рядом будет построена спортивная зона, благоустроена близлежащая территория, появятся детские площадки и зоны отдыха, а также — пешеходные и велодорожки, которые соединят территорию около Лидского замка с парком, Домом культуры и Курганом Бессмертия.



Фото: bizlida.by

Запланирована безбаръерная среда: в планах устройство пониженного борта в местах пересечений пешеходных дорожек с проезжей частью, пандусы у подъездов и парковки для людей с инвалидностью.

Так как девятиэтажный дом будет находиться в самом центре города, то на первом этаже, возможно, появятся сувенирные лавки и офисы турфирм.









В новой многоэтажке будет до 80 квартир, их общая площадь — почти 6 тысяч квадратных метров.