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В Лиде около замка хотят построить крутую многоэтажку с обзорной площадкой и подземным паркингом

15.10.2019 16:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Лиде около замка появится необычная для города многоэтажка. Здесь будут подземный паркинг и так называемая эксплуатируемая кровля с зоной отдыха, спортивными и обзорными площадкам. На первом этаже — магазины, также предусмотрена благоустроенная территория, а рядом — велодорожки, сообщает bizlida.by.


Фото: bizlida.by

Строительство девятиэтажки предлагает компания «Технопроммонтаж». А разработкой эскиза занимались специалисты ПМ-Лида УП «Институт Гродногражданпроект».

 — В соответствии с Генпланом города рассматриваемый участок предназначен под многоквартирную многоэтажную жилую застройку. Собственником участка является Лидский колледж, а примыкающие к участку территории — это городские земли, — рассказал в ПМ-Лида УП «Институт Гродногражданпроект».


Фото: bizlida.by

Также рядом будет построена спортивная зона, благоустроена близлежащая территория, появятся детские площадки и зоны отдыха, а также — пешеходные и велодорожки, которые соединят территорию около Лидского замка с парком, Домом культуры и Курганом Бессмертия.


Фото: bizlida.by

Запланирована безбаръерная среда: в планах устройство пониженного борта в местах пересечений пешеходных дорожек с проезжей частью, пандусы у подъездов и парковки для людей с инвалидностью.

Так как девятиэтажный дом будет находиться в самом центре города, то на первом этаже, возможно, появятся сувенирные лавки и офисы турфирм.



В новой многоэтажке будет до 80 квартир, их общая площадь — почти 6 тысяч квадратных метров.

 
 
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В Лиде около замка появится не совсем обычная для города многоэтажка. Здесь будут подземный паркинг и так называемая эксплуатируемая кровля с зоной отдыха,...
 
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