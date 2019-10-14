«Шоу присяжных заседателей». Как Владимир Максимков планирует захватить мир

Источник материала: Аргументы и факты

Для зрителей, еще не сумевших попасть на необычный спектакль «Шоу присяжных заседателей», в котором солист группы J:Морс Владимир Пугач сыграл сам себя, сообщаем: 6 ноября – следующий показ на Малой сцене концертного зала «Минск».

Автор и постановщик спектакля – продюсер и режиссер Владимир МАКСИМКОВ, у которого «АиФ» решил выяснить, как долго он любил театр издали и почему осмелился замахнуться на храм Мельпомены.

- Театр я люблю давно и отнюдь не на расстоянии: еще учась на радиофизическом факультете, я ставил спектакли в студенческом театре. А позже занимался в театральной студии - на то время она была довольно известной и называлась, как ни странно, Театр-студия киноактера, хотя не имела никакого отношения к одноименному театру, которым руководит Александр Ефремов.

Организовал студию Виктор Бондарчук, и, как мне казалось, ему было интересно заниматься с молодежью. Наборы были каждый год, и однажды в студию пришел и я – весь такой из творческой семьи…





Фрагмент спектакля «Шоу присяжных заседателей».

Скрытые таланты

- Вы же из семьи военного?

- Мой папа военный не по призванию, а по судьбе: он имел музыкальное образование, абсолютный слух, пел прекрасно, писал стихи и по собственным сценариям ставил пьесы в воинских частях. Его брат, мой дядя, - дирижер, сейчас преподает в Санкт-Петербургской консерватории. А мой двоюродный брат Андрей Максимков – актёр, сценарист, режиссёр, на всякий случай, ещё во времена СССР был мегапопулярным человеком: он работал в дуэте с Андреем Ургантом (отец известного телеведущего Ивана Урганта. – Прим.), и это был один из самых популярных юмористических тандемов. Еще один двоюродный брат – режиссер-документалист, обладатель премии «Тэфи». Сестра – пианистка, муж сестры – тенор…

Так вот, с моими друзьями, которые тоже увлекались театром, мы в студии сначала ставили этюды, отрывки. Потом – спектакли. При этом я изучил вдоль и поперек все системы, читал труды Станиславского, Михаила Чехова, Таирова… С этого начиналось.

К слову, знаете, с кем я знаком и дружен еще с тех времен и кто прошел через эту студию? Телеведущая и актриса Светлана Боровская; актёр Александр Тимошкин, актер и режиссер Дмитрий Иосифов (известен по роли Буратино. – Прим.); певицы Алена Свиридова и Анжелика Агурбаш; худрук театра им. М. Горького Сергей Ковальчик, актриса и продюсер Татьяна Чехова (ныне работающая в Лос-Анджелесе) и ещё множество актёров и режиссёров, нашедших себя в творчестве и профессии.

- Об этой стороне вашей жизни многие могут не знать: вы все же больше ассоциируетесь с телевидением.

- Но при этом я всегда был режиссером, ставил и снимал разные шоу, спектакли, телефильмы.

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«Я – плохой актер»

- А как несколько лет назад родилась идея сделать на сцене СХТ спектакль «Два подкаблучника», в котором помимо вас сыграли Егор Хрусталев и Лариса Грибалева?

- Мы, люди, которых связывает длинная личная и творческая история, давняя дружба, собрались втроем и я предложил: «Ребята, а давайте поставим спектакль? Оторвемся на полную катушку, получим удовольствие!» Егор принес итальянскую комедию, а худрук СХТ Владимир Ушаков откликнулся на идею, чтобы постановка осуществилась в его театре. Он и выступил режиссером. Но я плохой актер, мне трудно играть, потому что в этот момент во мне просыпается режиссер и побеждает.

К большому сожалению, спектакль был сыгран всего один раз, потому что Лариса была беременна. Но и я всё это время был «беременен» идеями и мыслями, и именно сейчас «созрел», чтобы что-то поведать миру. Настоящий режиссер – это ведь не только образование, это когда есть что сказать людям.

- «Шоу присяжных заседателей» - сложный синтетический жанр, в котором много чего намешано.

- Академический театр в его традиционном проявлении мне интересен в качестве зрителя, но самому хотелось экспериментов, и здесь мы попытались соединить мюзикл, кино, соцсети, иммерсивный, интерактивный театр плюс много импровизации. Я хочу вовлекать зрителей в действо самым активным образом, потому что современный мир приучил нас к высоким социальным скоростям, огромному потоку параллельной информации и острому желанию хотя бы каким-то образом быть участником события. Зрители выступают в роли присяжных заседателей, от решения которых зависит судьба обвиняемого героя.

Что касается главного героя, мне был нужен реальный персонаж – популярный и интересный, с достойным бэкграундом. К сожалению, в нашей стране мало личностей, их можно пересчитать по пальцам одной руки. А Володя Пугач – очень интересный человек, начитанный, эрудированный, глубокий, сложный. Надо отдать ему должное: он, почти не раздумывая, согласился участвовать в этой рискованной истории. Мы с ним много беседовали, и, наверное, Володя рассказал мне такие вещи, которые никому до этого не доверял. Разумеется, я никогда не буду использовать это в «шкурных» интересах, информация была нужна для выстраивания драматургической линии. При этом я поставил перед собой задачу создать некую конструкцию, в которую в перспективе можно было бы погрузить любого человека. В будущем, возможно, не будет как такового главного героя – обвиняемого, которого сыграл Пугач. Мы будем выбирать героя среди зрителей прямо в начале спектакля.

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Захват мира

- Есть ли у вас планы развития?

- План сейчас один и генеральный – захват мира! В том смысле, что уже сейчас я работаю над тремя будущими проектами. Мы хотим развивать направление интерактивного спектакля в соединении с кино и живой музыкой.

Один из проектов носит рабочее название «Однажды в Голливуде» - это драматическая история (не имеющая ничего общего с историей Тарантино) с реальной съёмочной площадкой, организованной прямо на сцене, с кастингами из зрителей: все это будет вплетено в сюжет спектакля, а также с элементами массового караоке. И даже Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо станут героями этого действа.

Ещё один проект под рабочим названием «Постельные сцены» будет написан всеми желающими посредством социальных сетей. В самом спектакле, кроме актёров, будут задействованы психологи, а обсуждать и комментировать можно будет всем зрителям прямо в процессе шоу. Эдакое драматургическое ток-шоу, которое в перспективе я хочу ещё и экранизировать.

И, наконец, мечтаю поставить аудиовизуальное шоу в кинотеатре – это будет настоящий синтез театра и кино, в котором действие будет непрерывно перетекать со сцены на экран и обратно на сцену, и снова на экран, чтобы в какой-то момент зритель потерял ощущение реальности и почву под ногами, а полностью растворился в сочинённом и снятом мире, активно влияя на развитие сюжета.

В процессе работы над Шоу присяжных заседателей выяснилось, что у нас много прекрасных актёров, не боящихся экспериментов, горящих, жаждущих творчества и умного человеческого общения! У нас складывается необыкновенная атмосфера творчества, общения и любви, мы взаимно обогащаем друг друга и это очень вдохновляет! Я давно уже не испытывал такого удовольствия от встреч, репетиций, спектаклей, посиделок, за что крайне благодарен Володе Пугачу, актёрам Игорю Денисову, Вике Кадровой, Ольге Бурлаковой, Мише Каминскому, Олегу Титкову, хореографу Маше Апанасович, художникам Павлу Шаппо и Нике Сандрос, помощнику режиссера Анастасии Леонович, директору Тане Мусинзя и, разумеется, АиФ, который я люблю, читаю, уважаю!