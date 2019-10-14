Без неловких пауз. Семь способов вести непринужденную светскую беседу

Источник материала: Ежедневник



фото: hussars-online.ru

Перестаньте спрашивать «Как дела?». Это два самых бесполезных слова в мире общения.

Спрашивающий на самом деле не хочет знать, а отвечающий не говорит правду. Это упущенная возможность и бессмысленный обмен фразами без точек соприкосновения, считает глава компании Korn Ferry Гэри Бернисон

Но, по словам исследователей из Гарварда, максимальную пользу от светской беседы можно извлечь, просто задав собеседнику несколько последующих вопросов. В серии экспериментов исследователи проанализировали более 300 онлайн-разговоров и обнаружили, что те, кому задавали более содержательные дополнительные вопросы (не просто «как дела?» или «как поживаешь?»), находили собеседника гораздо приятнее.

«Когда людей просят задавать больше вопросов, собеседники воспринимают их как более чутких, что включает слушание, понимание, оценку и заботу», — пишут исследователи.

Так как же превратиться из косноязычного в харизматичного и интересного человека? Это зависит от вопроса, с которого вы начинаете, а затем можно сфокусироваться на дополнительных вопросах. Вот семь тактик содержательного разговора.

1. Используйте ИВТ-подход, чтобы наладить контакт

Когда в последний раз вы были на собрании, которое не начиналось со светской беседы? Для людей это естественный способ общения. Начните с вопроса, который приведет к разговору, где используются следующие моменты:

И — искренность

В — взаимосвязь

T — тема, которая даст им понять, какой вы человек

Вот что можно спросить:

«О чем вы задумались?"

«Чего вы ожидаете от этой недели?»

«Вы напоминаете мне какую-то знаменитость, но я не могу припомнить, кого именно — вы имеете отношение к кому-то из них?»

2. Выходите за рамки «почасового обновления»

Многие прибегают к запасному варианту общения, который похож на почасовое обновление новостей — пробки, спорт, погода и так далее.

Зарубите себе на носу: это ужасный способ растопить лед. Исключение можно сделать, если вам это действительно интересно, а ваш начальник или коллега разделяет эту страсть. Но попробуйте выйти за пределы клише, чтобы эти темы стали более важными и личными для вас.

3. Находитесь в моменте и наблюдайте за окружающей обстановкой

Откройте глаза, прежде чем открыть рот. Найдите что-то, на чем можно сосредоточиться в своем окружении, например, произведение искусства на стене, причудливый гаджет или семейную фотографию на столе, шлем гоночного автомобиля, россыпь монет из разных стран и так далее. Должно быть что-то, что поможет завести светскую беседу и перевести разговор к дальнейшим уникальным вопросам.

Допустим, вы разговариваете с генеральным директором крупной компании, который собирается уйти в отставку, и заметили ряд пустых коробок вдоль стены его кабинета. Можно начать с вопроса: «Насколько тяжело вам оставить эту работу?» Это приведет к гораздо более глубокому и эмоционально откровенному обсуждению, и этого бы никогда не произошло, если бы вы не заметили коробки.

4. Делитесь новостями (которые на самом деле произошли)

Если у вас есть «новости», поделитесь ими: «Я завел питомца на выходных» или «Мой 6-летний сын вчера научился ездить на велосипеде!» Верите или нет, большинству людей на самом деле интересно больше узнать о других, особенно если они работают в одной компании.

Например, если вы новичок в компании и только что возглавили отдел, в первую же встречу обойдите комнату и попросите каждого рассказать одну интересную вещь, которая недавно произошла в их жизни. Благодаря этому все будут чувствовать себя более непосредственно и ощутят искреннюю связь друг с другом.

Суть в том, чтобы быть искренними, а не просто придумывать что-то. В противном случае вы можете не знать, как отвечать на дополнительные вопросы, если у вас мало или совсем нет опыта в этой области.

5. Не ждите удобного момента, начинайте говорить х

Если вы встречаетесь лично или говорите по конференц-связи, говорите раньше. Если вы будете ждать, могут произойти две вещи: во-первых, кто-то другой сделает замечание, которое вы хотели сделать, и, во-вторых, ваши более разговорчивые коллеги проявят инициативу, задавая дополнительные вопросы. Вы потеряетесь в разговоре и упустите свой шанс.

6. Дело не только в том, что вы говорите

Ваш тон голоса, выражение лица и зрительный контакт выражают очень многое. Во время разговора смотрите на собеседника, а не на стол для переговоров или на стену. Говоря по телефону, улыбайтесь — так ваш голос будет звучать теплее. Не только то, что вы говорите, но и то, как вы это говорите, поможет другим людям общаться с вами.

7. Нащупайте стержень

Светская беседа поднимается на следующий уровень, когда вы переходите от разговора о чем-то небольшом к насущной проблеме.

В ходе беседы это произойдет гораздо легче, чем вы думаете. Ваш начальник может сделать первый шаг: «Итак, расскажите мне, что происходит с [X]». Благодаря короткой беседе вы уже будете на одной волне. Затем можно перейти к более содержательному обсуждению, которое продемонстрирует ваши знания, вклад и уверенность.

Просто сделайте это

Интровертам трудно даются светские беседы. Но ничего не говоря перед началом совещания или когда вы оказываетесь в лифте с начальником, вы рискуете стать невидимым.

Во-первых, дайте себе передышку. Почти каждый смущается других, особенно в присутствии тех, кто превосходит их по рангу. (Я помню, как стеснялся, встретившись с четырехзвездным генералом в Пентагоне. А потом снова чувствовал себя так же на встрече с тогдашним премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном. Но я все же делал глубокий вздох и что-то говорил.)

Считаться с авторитетом естественно. Вы тот, кто вы есть, и никто не ожидает, что вы выступите с длинныс монологом. Но когда вы стараетесь завязать беседу, окружающие будут слушать и находить взаимосвязь с вами.

Идеономика