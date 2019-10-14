ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минская «Юность» проведет сегодня решающий матч Лиги чемпионов против финского клуба «Пеликанс»

15.10.2019 16:48 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Минская «Юность» может сенсационно выйти в плей-офф хоккейной Лиги чемпионов, если добьется необходимого результата в матче против финского клуба «Пеликанс».


Фото: championshockeyleague.com

Перед последним туром в группе сложилась очень запутанная ситуация.

1. «Лозанна» — 9 очков, разница шайб +1

2. «Тршинец» — 8, +5

3. «Юность» — 8, -1

4. «Пеликанс» — 5, -5.

Победа в основное время гарантирует «Юности» выход в плей-офф.

Если «Юность» выиграет по буллитам или в овертайме, то ей нужно будет рассчитывать на любую победу «Лозанны» или победу «Тршинеца» в основное время.

Если «Юность» проиграет в овертайме или по буллитам, то команду Александра Макрицкого устроит только победа «Лозанны» в основное время.

Если «Юность» проиграет в основное время, то не выйдет в плей-офф. А если с разницей в три и более шайбы, то и вовсе займет последнее место.

Что касается «Пеликанс», то финский клуб устроит только победа над «Юностью» с разницей в 8 шайб при проигрыше «Тршинеца» в основное время.

SPORT.TUT.BY расскажет о ходе матча. Начало — в 19.00.

 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минская «Юность» может сенсационно выйти в плей-офф хоккейной Лиги чемпионов, если добьется необходимого результата в матче против финского клуба «Пеликанс».
 
Новости дня
Новости разные
 
Первая региональная осенняя ярмарка в Солигорске пройдёт 5 октября.
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
15.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика