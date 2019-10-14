|
Минская «Юность» проведет сегодня решающий матч Лиги чемпионов против финского клуба «Пеликанс»
Источник материала: Tut.by
Минская «Юность» может сенсационно выйти в плей-офф хоккейной Лиги чемпионов, если добьется необходимого результата в матче против финского клуба «Пеликанс».
Перед последним туром в группе сложилась очень запутанная ситуация.
1. «Лозанна» — 9 очков, разница шайб +1
2. «Тршинец» — 8, +5
3. «Юность» — 8, -1
4. «Пеликанс» — 5, -5.
Победа в основное время гарантирует «Юности» выход в плей-офф.
Если «Юность» выиграет по буллитам или в овертайме, то ей нужно будет рассчитывать на любую победу «Лозанны» или победу «Тршинеца» в основное время.
Если «Юность» проиграет в овертайме или по буллитам, то команду Александра Макрицкого устроит только победа «Лозанны» в основное время.
Если «Юность» проиграет в основное время, то не выйдет в плей-офф. А если с разницей в три и более шайбы, то и вовсе займет последнее место.
Что касается «Пеликанс», то финский клуб устроит только победа над «Юностью» с разницей в 8 шайб при проигрыше «Тршинеца» в основное время.
SPORT.TUT.BY расскажет о ходе матча. Начало — в 19.00.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минская «Юность» может сенсационно выйти в плей-офф хоккейной Лиги чемпионов, если добьется необходимого результата в матче против финского клуба «Пеликанс».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)