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Свет материнской любви

15.10.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

В Гричинской сельской библиотеке была организована тематическая композиция «Свет материнской любви», а в Негорельской сельской библиотеке для присутствующих участники мероприятия собрали прекрасный осенний букет из красивых песен, стихов.

В Гричинской сельской библиотеке была организована тематическая композиция «Свет материнской любви».

Дети познакомились с историей праздника, почитали стихотворения о маме известных поэтов. В конце мероприятия ребята нарисовали красивые портреты и пообещали подарить их дома своим мамам.



В Негорельской сельской библиотеке для присутствующих участники мероприятия собрали прекрасный осенний букет из красивых песен, стихов, а радость долгожданной встречи добавили хор «Ветеран» и работники библиотеки Инна Котягова и Тамара Сидорик.

Различные игры и конкурсы разнообразили вечер, по музыкальному фрагменту песни нужно было вспомнить ее название и исполнителя. С удовольствием многие приняли участие в конкурсе частушек.

Член Союза писателей Беларуси Регина Ревтович почитала свои новые стихи.

Закончился вечер чаепитием.


 
 
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В Гричинской сельской библиотеке была организована тематическая композиция «Свет материнской любви», а в Негорельской сельской библиотеке для...
 
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