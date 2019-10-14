Источник материала: Новости Дзержинска

В Гричинской сельской библиотеке была организована тематическая композиция «Свет материнской любви», а в Негорельской сельской библиотеке для присутствующих участники мероприятия собрали прекрасный осенний букет из красивых песен, стихов.

В Гричинской сельской библиотеке была организована тематическая композиция «Свет материнской любви».

Дети познакомились с историей праздника, почитали стихотворения о маме известных поэтов. В конце мероприятия ребята нарисовали красивые портреты и пообещали подарить их дома своим мамам.







В Негорельской сельской библиотеке для присутствующих участники мероприятия собрали прекрасный осенний букет из красивых песен, стихов, а радость долгожданной встречи добавили хор «Ветеран» и работники библиотеки Инна Котягова и Тамара Сидорик.



Различные игры и конкурсы разнообразили вечер, по музыкальному фрагменту песни нужно было вспомнить ее название и исполнителя. С удовольствием многие приняли участие в конкурсе частушек.

Член Союза писателей Беларуси Регина Ревтович почитала свои новые стихи.

Закончился вечер чаепитием.



