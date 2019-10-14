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Появились подробности о состоянии Заворотнюк

15.10.2019 17:06 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Появились подробности о состоянии Заворотнюк
Рамиль Ситдиков / РИА Новости

На странице в Instagram, посвященной информации об актрисе Анастасии Заворотнюк, появился пост, в котором опровергаются множество сообщений о ее здоровье. В тексте говорится, что «есть заболевание и есть решительная цель его победить», а Заворотнюк сейчас действительно проходит лечение.

Уточняется, что она «не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние «сопора», потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц». Авторы поста в очередной раз попросили относиться к семье и близким артистки с уважением в трудное для них время.

В сентябре СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья звезды сериала «Моя прекрасная няня». Появилась информация о том, что у 48-летней Заворотнюк рак мозга последней стадии. 8 октября появились сообщения, что Заворотнюк выписали из больницы. Через несколько дней СМИ сообщили, что актрисе стало хуже, но эти сведения были опровергнуты.

Появились подробности о состоянии Заворотнюк
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Рамиль Ситдиков / РИА Новости На странице в Instagram, посвященной информации об актрисе Анастасии Заворотнюк,...
 
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