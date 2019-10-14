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Появились подробности о состоянии Заворотнюк
15.10.2019 17:06 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Рамиль Ситдиков /
На странице в Instagram, посвященной информации об актрисе Анастасии Заворотнюк,
Уточняется, что она «не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние «сопора», потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц». Авторы поста в очередной раз попросили относиться к семье и близким артистки с уважением в трудное для них время.
В сентябре СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья звезды сериала «Моя прекрасная няня». Появилась информация о том, что у 48-летней Заворотнюк рак мозга последней стадии. 8 октября появились сообщения, что Заворотнюк выписали из больницы. Через несколько дней СМИ сообщили, что актрисе стало хуже, но эти сведения были опровергнуты.
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Рамиль Ситдиков / РИА Новости На странице в Instagram, посвященной информации об актрисе Анастасии Заворотнюк,...
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