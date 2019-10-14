Организации Брестской области доплатят Br14,2 млн налогов по результатам камерального контроля

Источник материала: Виртуальный Брест

Субъекты предпринимательства Брестской области по результатам камерального контроля за январь-сентябрь добровольно увеличили свои налоговые обязательства на Br14,2 млн, сообщили БЕЛТА в областной инспекции МНС.





После проведенного налоговыми инспекциями камерального контроля субъекты хозяйствования подали уточненные налоговые декларации с увеличением сумм налогов, подлежащих доплате в бюджет. На Br9,3 млн уменьшена сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая возврату плательщикам из бюджета.

"Камеральный контроль позволяет налоговым органам выявить нарушения на ранней стадии и дает плательщикам возможность добровольно исполнить налоговые обязательства посредством представления уточненных налоговых деклараций. Это позволяет субъектам предпринимательской деятельности избежать применения мер административной ответственности", - отметили в ИМНС. Наиболее распространенными нарушениями являются занижение налоговой базы по НДС и завышение налоговых вычетов, неполная уплата налога на прибыль, налога при упрощенной системе налогообложения, других налогов.

При анализе налоговых деклараций фермерского хозяйства инспекторы установили неправомерное принятие к вычету сумм НДС, уплаченных при выпуске товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой, не подтвержденных электронными счетами-фактурами. В ответ на уведомление плательщик представил расчет по НДС с изменениями и дополнениями, согласно которым подлежащая возврату за январь-июль сумма на добавленную стоимость уменьшена на Br960 тыс.