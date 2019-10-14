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Активисты Брестской городской организации ОО «БРСМ» провели акцию #Задело
15.10.2019 17:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сегодня, 15 октября Брестская городская организация ОО «БРСМ» совместно с активистами ГУО «Средняя школа № 24» и студентами УО «Брестский государственный технический университет» провели акцию #Задело в рамках месячника по благоустройству территории города Бреста.
Активисты навели порядок на территории за торговым центром «Корона» на улице Московской.
Стоит отметить, что ребята уже далеко не в первый раз собирают мусор на этой территории, но мусор появляется все снова и снова. Тем не менее, активисты ОО «БРСМ» не отчаиваются, и верят, что толк от таких акций есть и призывают неравнодушных к проблеме экологии нашего города присоединяться.
Если каждый уже сегодня внесет пусть самую маленькую лепту в улучшение нашего города, то уже завтра он станет еще гораздо чище, лучше!
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Сегодня, 15 октября Брестская городская организация ОО «БРСМ» совместно с активистами ГУО «Средняя школа № 24» и студентами УО «Брестский государственный...
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