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Активисты Брестской городской организации ОО «БРСМ» провели акцию #Задело

15.10.2019 17:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 15 октября Брестская городская организация ОО «БРСМ» совместно с активистами ГУО «Средняя школа № 24» и студентами УО «Брестский государственный технический университет» провели акцию #Задело в рамках месячника по благоустройству территории города Бреста.

Активисты Брестской городской организации ОО «БРСМ» провели акцию #Задело

Активисты Брестской городской организации ОО «БРСМ» провели акцию #Задело
 Активисты Брестской городской организации ОО «БРСМ» провели акцию #Задело

Активисты навели порядок на территории за торговым центром «Корона» на улице Московской.

Активисты Брестской городской организации ОО «БРСМ» провели акцию #Задело
 Активисты Брестской городской организации ОО «БРСМ» провели акцию #Задело

Стоит отметить, что ребята уже далеко не в первый раз собирают мусор на этой территории, но мусор появляется все снова и снова. Тем не менее, активисты ОО «БРСМ» не отчаиваются, и верят, что толк от таких акций есть и призывают неравнодушных к проблеме экологии нашего города присоединяться.

Активисты Брестской городской организации ОО «БРСМ» провели акцию #Задело

Активисты Брестской городской организации ОО «БРСМ» провели акцию #Задело

Если каждый уже сегодня внесет пусть самую маленькую лепту в улучшение нашего города, то уже завтра он станет еще гораздо чище, лучше!

 
Теги: Брест
 
 
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  Сегодня, 15 октября Брестская городская организация ОО «БРСМ» совместно с активистами ГУО «Средняя школа № 24» и студентами УО «Брестский государственный...
 
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