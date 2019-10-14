 Активисты Брестской городской организации ОО «БРСМ» провели акцию #Задело

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 15 октября Брестская городская организация ОО «БРСМ» совместно с активистами ГУО «Средняя школа № 24» и студентами УО «Брестский государственный технический университет» провели акцию #Задело в рамках месячника по благоустройству территории города Бреста.











Активисты навели порядок на территории за торговым центром «Корона» на улице Московской.







Стоит отметить, что ребята уже далеко не в первый раз собирают мусор на этой территории, но мусор появляется все снова и снова. Тем не менее, активисты ОО «БРСМ» не отчаиваются, и верят, что толк от таких акций есть и призывают неравнодушных к проблеме экологии нашего города присоединяться.









Если каждый уже сегодня внесет пусть самую маленькую лепту в улучшение нашего города, то уже завтра он станет еще гораздо чище, лучше!