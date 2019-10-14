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В Брестском областном ЦГЭиОЗ прошла пресс-конференция, посвященная Республиканскому дню матери

15.10.2019 17:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Представители родильного дома, ЗАГСа, социальной защиты и епархии ответили на вопросы журналистов и поздравили всех женщин с приближающимся праздником.

В Брестском областном ЦГЭиОЗ прошла пресс-конференция, посвященная Республиканскому дню матери

Каждый год 14 октября в Беларуси традиционно отмечается день матери. Это праздник безграничного тепла, нежности и любви – тех искренних и ценных чувств, которые дарит ребенку каждая мама. «Сердце матери – неиссякаемый источник чудес», – писал Пьер Беранже. И с этим утверждением нельзя не согласиться…

За последние годы в нашей стране продолжилось совершенствование законодательства с целью уровня социальной и медицинской защищенности прав матери и ребенка, интересов семьи. Защита материнства, охрана здоровья женщин и детей являются важными задачами государственной политики и приоритетным направлением в здравоохранении. Ведь от здоровья и благополучия каждой отдельной семьи зависит будущее нации.

В Брестском областном ЦГЭиОЗ прошла пресс-конференция, посвященная Республиканскому дню матери

Охрана здоровья женщин и детей гарантирована такими нормативными правовыми актами, как Конституция Республики Беларусь, Закон Республики Беларусь «О здравоохранении», Закон «О правах ребенка», Кодексом «О браке и семье» и др. Реализуется государственная программа «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016 – 2020 годы.

Как рассказала заведующая сектором трудовых отношений отдела труда и заработной платы комитета по труду, занятости и социальной защиты Брестского облисполкома Татьяна Пилипук, сегодня семьям, воспитывающим несовершеннолетних детей, в том, числе и многодетным, оказывается государственная поддержка: ежемесячное, единовременное социальное пособие, обеспечение продуктами питания детей первых двух лет жизни в рамках государственной адресной социальной помощи, оказание материальной помощи к учебному году, назначение семейного капитала, ежемесячные пособия по уходу за детьми и оказание социальных услуг семьям.

– На учете в территориальных центрах социального обслуживания населения области на 1 июля 2019 года состоит 62 480 семей, – отметила Татьяна Владимировна. – Из них многодетных 22 995, воспитывающих ребенка-инвалида (детей инвалидов) – 4940. Законодательством предусмотрена разнообразная система пособий в семьях в связи с рождением и воспитанием детей – назначается 11 видов пособий. Это три группы пособий: по материнству, семейные и по временной нетрудоспособности по уходу за детьми. При рождении двойни, тройни предоставляется дополнительная выплата из средств местных бюджетов в размере 2 БПМ на каждого ребенка – 461,82 руб.

Специалист отмечает, что благодаря программе семейного капитала, которая в Республике Беларусь продолжает свою работу, численность семей, в которых воспитывается 3 и более детей, увеличилась на 7 %.

В Брестском областном ЦГЭиОЗ прошла пресс-конференция, посвященная Республиканскому дню матери

По данным отдела ЗАГС Брестского горисполкома, в городе Бресте за период с 1 января по 30 сентября 2019 года зарегистрировано 2985 детей, из них 1494 мальчика и 1491 девочка. Среди родившихся было отмечено 29 двоен. Cредний возраст матери – 29 лет, средний возраст отца – 31 год.

Интересной информацией поделилась главный специалист отдела ЗАГС Брестского горисполкома Ирина Карсанова. Самыми популярными именами у детей являются София, Мария, Анна, Анастасия, Полина – среди девочек, Михаил, Артем, Максим, Иван, Роман – среди мальчиков. В качестве редких имен отмечены Ирина, Людмила Яков, Кондрат, Серафим, Лукьян, Гордей и др. Редкими именами считают те имена, которых нет в словаре, или, которые встречаются не чаще, чем раз в год.

– В последние годы тенденция идет к русским именам, – отмечает Ирина Павловна. – Обращаясь к родителям, мы всегда говорим о том, что имя ребенку должно выбираться осознанно и обдуманно, ведь для него это самый первый подарок. Человек проносит имя, данное ему родителями, через всю свою жизнь, поэтому важно, чтобы оно не приносило неудобств, непониманий, а вызывало только радость и восхищение.

В Брестском областном ЦГЭиОЗ прошла пресс-конференция, посвященная Республиканскому дню матери

Заведующая медико-генетической консультацией Брестского областного родильного дома Светлана Кулик рассказала, что для нашей области, как в целом и для страны, к большому сожалению, характерно снижение рождаемости. За второе полугодие 2019 года эта ситуация немного стабилизировалась. Если в 2017 году рождаемость в области составляла 11,6 промилле на 1000 населения, в 2018 году снизилась до 11,1 промилле, то есть на 7 %, то за 6 месяцев 2019 показатель составил 10,1 промилле. Однако со второй половины 2019 года спад прекратился.

По словам Светланы Леонидовны, за 9 месяцев этого года в Брестской области произошло 10 334 родов, что на 530 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В Брестском областном родильном доме родов меньше всего лишь на 220. При этом роддом принимает на себя основную часть сложных родов: сюда поступают беременные женщины, имеющие различного рода осложнения как в течение беременности, так и имеющие ту или иную патологию (заболевания сердца, легких почек и др.). Современные технологии, подготовка к беременности позволяют таким женщинам благополучно перенести вынашивание малыша и стать счастливыми матерями.

О важности психологической подготовки при планировании беременности говорила психотерапевт Брестского областного родильного дома Екатерина Германович. По её словам, некоторые женщины не знают, как правильно ухаживать за ребенком, как устроить свой режим дня. За помощью к специалистам женщины обращаются по разным причинам: тревоги в связи с предстоящими родами, планирование аборта, потеря ребенка и др. Встречаются случаи психологических расстройств и заболеваний.

Врач отмечает, что следует различать такие виды послеродового состояния, как послеродовой «блюз», послеродовая депрессия и психоз. В первом случае у женщины наблюдается перепады настроения, это объясняется тем, что меняется ее статус в обществе – она вступает в диаду «Мать и дитя». Данное состояние является нормальным, естественным и не требует никакого лечения. Однако в случае, если у матери нарушается сон, появляется тревога, исчезают силы и энергия для ухода за собой и ребенком – следует обращаться к врачу.

В Брестском областном ЦГЭиОЗ прошла пресс-конференция, посвященная Республиканскому дню матери

Психотерапевт советует всем, кто решился на беременность, поговорить с психологом или психотерапевтом, особенно если есть какие-либо проблемы.

О любви, гармонии и взаимопонимании в семье говорил клирик прихода собора Воскресения Христова г. Бреста отец Леонид. Он отметил, что наряду с Республиканским днем матери 14 октября отмечается важный православный праздник – Покров Пресвятой Богородицы.

– Изначально мужчина и женщина были созданы для того, чтобы дополнять друг друга, жить в гармонии друг с другом, – рассказывает отец Леонид.

Поздравив всех присутствующих на пресс-конференции женщин с наступающим Днем матери, заведующая отделом общественного здоровья Брестского областного ЦГЭиОЗ Елена Тищенко еще раз напомнила о проводимых в рамках праздника акциях и мероприятиях. Так, с 8 октября в Республике стартовала Неделя матери. Мероприятия Недели призваны поддержать традиции бережного отношения к женщине, укрепление семейных устоев и традиций. Значимым событием стал финал Республиканского конкурса «Семья года».

В Бресте работали «прямые линии»: за консультацией можно было обратиться к психотерапевту и акушер-гинекологу.

 
Теги: Брест
 
 
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  Представители родильного дома, ЗАГСа, социальной защиты и епархии ответили на вопросы журналистов и поздравили всех женщин с приближающимся праздником. Каждый...
 
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