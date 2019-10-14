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Такая жизнь: безработный парень украл... двух плюшевых мишек
Источник материала: Партизан
13 октября 2019 года в Жлобинский РОВД обратился индивидуальный предприниматель. Он сообщил, что неизвестный в ночь с 12 на 13 октября сорвал навесной замок, проник в частный дом, где шьют плюшевые игрушки, и похитил двух медведей.
Оперативники уголовного розыска установили, что накануне очевидцы видели молодого человека, который крутился возле дома, где шьют игрушки. По приметам вышли на след предполагаемого вора.
23-летнего неработающего жлобинчанина нашли и доставили в Жлобинский РОВД. Парень вернул плюшевых медведей и рассказал, что одну игрушку планировал подарить, а вторую - продать.
По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК Республики Беларусь (кража). Санкции статьи предусматривают различные виды наказания вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет.
Молодой человек находится под обязательством о явке,
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13 октября 2019 года в Жлобинский РОВД обратился индивидуальный предприниматель. Он сообщил, что неизвестный в ночь с 12 на 13 октября сорвал навесной замок, проник в...
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