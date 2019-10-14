ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Такая жизнь: безработный парень украл... двух плюшевых мишек

15.10.2019 17:07 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

13 октября 2019 года в Жлобинский РОВД обратился индивидуальный предприниматель. Он сообщил, что неизвестный в ночь с 12 на 13 октября сорвал навесной замок, проник в частный дом, где шьют плюшевые игрушки, и похитил двух медведей.



Оперативники уголовного розыска установили, что накануне очевидцы видели молодого человека, который крутился возле дома, где шьют игрушки. По приметам вышли на след предполагаемого вора.

23-летнего неработающего жлобинчанина нашли и доставили в Жлобинский РОВД. Парень вернул плюшевых медведей и рассказал, что одну игрушку планировал подарить, а вторую - продать.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК Республики Беларусь (кража). Санкции статьи предусматривают различные виды наказания вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет. 

Молодой человек находится под обязательством о явке, сообщает УВД Гомельского облисполкома
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
13 октября 2019 года в Жлобинский РОВД обратился индивидуальный предприниматель. Он сообщил, что неизвестный в ночь с 12 на 13 октября сорвал навесной замок, проник в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Появились подробности о состоянии Заворотнюк
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
15.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика