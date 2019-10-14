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Минчане могут попасть в Книгу рекордов Гиннесса благодаря уникальной коллекции Lego

15.10.2019 16:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минчане могут попасть в Книгу рекордов Гиннесса как обладатели самой крупной частной коллекции конструктора Lego в Восточной и Центральной Европе.

Свои сокровища они представят горожанам в специальном музее.

Экспозиция музея Las-Legas, который в скором времени откроется в одном из жилых домов на пр. Победителей, насчитывает 5 тыс. наборов из 10 тыс. когда-либо выпущенных компанией Lego. 

Каждая покупка регистрируется в общей базе поклонников конструктора, и основатели столичного музея в этом списке располагаются на 11-й позиции в мире. 



Первые 10 обладателей крупнейших коллекций Lego в мире не раскрывают себя и, как полагают учредители музея, хранят свои сокровища под замком. Белорусы же решили показать накопленное горожанам.


Экспозиция займет площадь в 500 кв. м. Здесь можно будет не только увидеть уникальные композиции Lego, но и узнать секреты сборки легендарного конструктора в специальном учебном классе.
 
 
Ссылка на источник 32
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Минчане могут попасть в Книгу рекордов Гиннесса как обладатели самой крупной частной коллекции конструктора Lego в Восточной и Центральной Европе.
 
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