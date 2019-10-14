Готовим почву к зиме. Советы бывалого дачника

Источник материала: Аргументы и факты

Евгений САЛАНОВИЧ, дачник с многолетним опытом поможет подготовить почву к холодной поре года, заострив внимание на важных деталях.

Как говорит Евгений, нужно учитывать совместимость планируемых к посеву или посадке растений. Правильно чередовать их на каждой грядке, чтобы не допустить истощения почвы ежегодным посевом одинаковых культур на одном мест. Об огороде лучше всего позаботиться осенью, высадив на каждой грядке сидераты, которые улучшат структуру почвы, обогатят ее азотом и снизят риск роста сорняков.

В первый год на определенном участке земли нужно засеять люцерну, кормовой горох, люпин, овес, масличную редьку и другие бобовые растения. К весне на этом же участке огорода почва будет готова для посадки рассады капусты, различных тыквенных растений и салатов. На третий год можно будет высаживать картофель, томаты, баклажаны, перцы, а также настурции и бархатцы. Еще через год на этих же грядках можно размещать морковь, столовую свеклу, укроп, шпинат, лук и чеснок, пастернак и петрушку. Затем нужно вновь оздоравливать и удобрять почву новыми сидератами семейства бобовых. Зеленую массу поздней осенью до заморозков нужно скосить и оставить под перекопку здесь же. Перекапывая грядку, необходимо переворачивать землю, заделывая зеленое удобрение внутрь почвы. Нужно запомнить, что почве после сбора урожая нужно дать отдохнуть и восстановиться. Тогда урожай обязательно будет радовать вас каждый год.

Дачник с многолетним опытом замечает еще один важный момент: до морозов нужно привести в порядок весь сезонный инструмент. Все надо вымыть и смазать на зиму, чтобы лопаты, тачки, грабли хорошо сохранились до наступления нового сезона. На этом работа в огороде заканчивается до ранней весны.