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«Это не мы присвоили (Бело)Крым». Беларусы устроили акцию в Швеции

15.10.2019 17:07 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня, 15 октября, в центре Стокгольма организация Sveriges Belarusier («Беларусы Швеции») провели пикет. Люди требовали прекратить называть их «беларасійцамі» и сделать новое шведское название Беларуси единым.

Беларусы призывали нового министра иностранных дел Анн Линде убрать официальное название нашей страны Vitryssland. Участники акции держали плакаты «Мы — не белыя расейцы», «Гэта не мы прысвоілі (Бела)Крым» и «Гэта не мы абралі (Бела)Пуціна». Один мужчина оделся в костюм белого медведя, на котором держалась табличка с надписью «Белы расейскі (не беларасейскі) мядзьведзь», и возмущался тем, что его [медведя] путают с беларуским.

Дело в том, что в 1991 году БССР (по-шведски — «Vitryssland») сменила название на «Беларусь». Но в шведском языке эта перемена никак не зафиксировалась. Шведы все еще называют Беларусь Vitryssland, что в дословном переводе означает «Белоруссия». В 2015 году шведский МИД все же согласился ввести новое название «Belarus» в официальный список названий стран, но в скобочках рядом с изначальным Vitryssland.

«Мы хотим, чтобы Анн Линде представила себе, каково это, когда тебя каждый день путают с другим народом и ассоциируют тебя с другой страной, у которой в последнее время сложилась крайне отрицательная репутация среди шведов. Может, после этого она отнесется к нашему призыву более серьезно», — заявила старшина совета «Беларусов Швеции» Леся Рудник.

 
 
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Сегодня, 15 октября, в центре Стокгольма организация Sveriges Belarusier («Беларусы Швеции») провели пикет. Люди требовали прекратить называть их «беларасійцамі» и сделать...
 
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