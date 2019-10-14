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В Беларуси начали выпускать популярную в Европе рыбную пасту
Источник материала: Myfin
При производстве пасты используют микс различных видов атлантических рыб. Основу продукта составляют тресковые рыбы – сайда и треска. Среди особенностей – особенная структура: технологи добились мягкой и нежной консистенции, но сохранили текстуру рыбного волокна.
Рыбная новинка выступает источником белка и производиться без консервантов. В пасте сохранены полезные жирные кислоты, полноценный рыбный белок и витамины, которыми так богата морская рыба.
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