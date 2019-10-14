Самый находчивый строитель Минска. Угадайте, зачем он привязал блоки из пенопласта к ногам

Источник материала: Tut.by

На одном из строящихся жилых комплексов Минска REALTY.TUT.BY заметил очень находчивого строителя. Молодой человек выполнял работы по шлифовке стыков между плитами перекрытия на уровне шестого этажа. Физически он не мог дотянуться до потолка следующего этажа, но придумал оригинальный способ решения этой проблемы.





Парень привязал к своим кроссовкам куски пенопласта, вырезанные по высоте так, чтобы легко было достать до потолка. Во время работ он свободно передвигался по этажу и шлифовал стыки.











