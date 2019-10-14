|
«Недополучили порядка 1,5 млрд долларов». В Беларуси отмечают снижение объёмов экспорта из-за ситуации в нефтяной отрасли
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси в 2019 году снижаются объемы экспорта. Повлияла ситуация, которая складывается в нефтяной отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из-за российского налогового маневра и грязной нефти наша экономика потеряла значительную сумму. Речь идет о сумме в 1,5 млрд долларов. В ситуации сегодня, 15 октября, разбирались на заседании Совета министров.
Наметился и определенный дисбаланс в географии поставок. К примеру, если увеличиваются объемы торговли с ЕАЭС, снижаются экспортные показатели с Евросоюзом. Установить баланс – задача для МИДа и зарубежных представительств.
Андрей Евдоченко, первый заместитель министра иностранных дел Беларуси:
В целом, ситуация в экономике непростая. Предварительные итоги за 9 месяцев говорят о замедлении роста основных показателей. Это отражается и на внешней торговле. По мнению специалистов, увеличить экспорт поможет создание высокотехнологичных производств и диверсификация.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Недополучили порядка 1,5 млрд долларов». В Беларуси отмечают снижение объёмов экспорта из-за ситуации в нефтяной отрасли
Новости Беларуси. В Беларуси в 2019 году снижаются объемы экспорта. Повлияла ситуация, которая складывается в нефтяной отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа»...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)