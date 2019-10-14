ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Недополучили порядка 1,5 млрд долларов». В Беларуси отмечают снижение объёмов экспорта из-за ситуации в нефтяной отрасли

15.10.2019 17:32 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси в 2019 году снижаются объемы экспорта. Повлияла ситуация, которая складывается в нефтяной отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Недополучили порядка 1,5 млрд долларов». В Беларуси отмечают снижение объёмов экспорта из-за ситуации в нефтяной отрасли

Из-за российского налогового маневра и грязной нефти наша экономика потеряла значительную сумму. Речь идет о сумме в 1,5 млрд долларов. В ситуации сегодня, 15 октября, разбирались на заседании Совета министров.

Наметился и определенный дисбаланс в географии поставок. К примеру, если увеличиваются объемы торговли с ЕАЭС, снижаются экспортные показатели с Евросоюзом. Установить баланс – задача для МИДа и зарубежных представительств.

«Недополучили порядка 1,5 млрд долларов». В Беларуси отмечают снижение объёмов экспорта из-за ситуации в нефтяной отрасли

Андрей Евдоченко, первый заместитель министра иностранных дел Беларуси:
За счет налогового маневра, недопоставок нефтепродуктов, за счет грязной нефти мы в нашей экспортной программе недополучили порядка 1,5 млрд долларов. 55 % этой суммы мы смогли компенсировать за счет наращивания экспортных поставок по другим видам продукции. Надо посмотреть еще резерв: где найти еще половину до конца года.

В целом, ситуация в экономике непростая. Предварительные итоги за 9 месяцев говорят о замедлении роста основных показателей. Это отражается и на внешней торговле. По мнению специалистов, увеличить экспорт поможет создание высокотехнологичных производств и диверсификация.

Люди в материале: Андрей Евдоченко
 
 
Ссылка на источник 68
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Беларуси в 2019 году снижаются объемы экспорта. Повлияла ситуация, которая складывается в нефтяной отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
Новости дня
Новости разные
 
Самый находчивый строитель Минска. Угадайте, зачем он привязал блоки из пенопласта к ногам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
15.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика