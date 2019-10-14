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На пожаре в Кореличском районе пострадала женщина
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 14 октября примерно в полдесятого вечера горел один из домов в городском посёлке Мир Кореличского районна.
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Установлено, что во время загорания 61-летний владелец дома и его 59-летняя сожительница смотрели телевизор. Когда погас свет, мужчина вышел в сени, чтобы выяснить, что произошло. Тогда он и увидел, что начался пожар.
Сожители покинули горящее здание через окно и обратились к соседям за помощью. Женщина получила ожоги и была госпитализирована, её состояние оценивается, как тяжёлое стабильное.
Пожаром уничтожены кровля строения. Повреждены перекрытие и имущество внутри дома.
Выясняется причина загорания, рассматривается версия неосторожности при курении.
На неделе произошёл пожар в Октябрьском районе.
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Новости Беларуси. 14 октября примерно в полдесятого вечера горел один из домов в городском посёлке Мир Кореличского районна. По сведениям Гродненского ОУМЧС, от...
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