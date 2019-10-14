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На пожаре в Кореличском районе пострадала женщина

15.10.2019 17:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 14 октября примерно в полдесятого вечера горел один из домов в городском посёлке Мир Кореличского районна.

По сведениям Гродненского ОУМЧС, от очевидца поступила информация, что огонь охватил крышу деревянного строения.

Установлено, что во время загорания 61-летний владелец дома и его 59-летняя сожительница смотрели телевизор. Когда погас свет, мужчина вышел в сени, чтобы выяснить, что произошло. Тогда он и увидел, что начался пожар.

На пожаре в Кореличском районе пострадала женщина
Фото: Гродненское ОУМЧС

Сожители покинули горящее здание через окно и обратились к соседям за помощью. Женщина получила ожоги и была госпитализирована, её состояние оценивается, как тяжёлое стабильное.

Пожаром уничтожены кровля строения. Повреждены перекрытие и имущество внутри дома.

Выясняется причина загорания, рассматривается версия неосторожности при курении.

На неделе произошёл пожар в Октябрьском районе.

Погибли два человека – здесь подробности.

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Новости Беларуси. 14 октября примерно в полдесятого вечера горел один из домов в городском посёлке Мир Кореличского районна. По сведениям Гродненского ОУМЧС, от...
 
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