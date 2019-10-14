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В Жлобине молодой человек украл двух плюшевых мишек
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Жлобине в ночь на 13 октября молодой человек украл двух плюшевых медведей.
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Правоохранители выяснили, что накануне внимание очевидцев привлёк парень, который ходил возле дома, где шьют игрушки. По приметам был установлен подозреваемый. Им оказался 23-летний безработный местный житель.
Фигурант пояснил, что хотел одного медведя продать, а другого – подарить. В настоящее время игрушки возвращены владельцу, а подозреваемый отпущен под обязательство о явке.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Летом 2019 года в Гродненском районе были похищены десять гусей.
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Новости Беларуси. В Жлобине в ночь на 13 октября молодой человек украл двух плюшевых медведей. Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, к милиционерам за...
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