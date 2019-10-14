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В Жлобине молодой человек украл двух плюшевых мишек

15.10.2019 16:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Жлобине в ночь на 13 октября молодой человек украл двух плюшевых медведей. 

Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, к милиционерам за помощью обратился индивидуальный предприниматель. Мужчина рассказал, что в ночь на воскресенье кто-то сорвал навесной замок, проник в частный дом и украл игрушечных медведей. 

Правоохранители выяснили, что накануне внимание очевидцев привлёк парень, который ходил возле дома, где шьют игрушки. По приметам был установлен подозреваемый. Им оказался 23-летний безработный местный житель. 

В Жлобине молодой человек украл двух плюшевых мишек
Фото: УВД Гомельского облисполкома 

Фигурант пояснил, что хотел одного медведя продать, а другого – подарить. В настоящее время игрушки возвращены владельцу, а подозреваемый отпущен под обязательство о явке. 

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». 

Летом 2019 года в Гродненском районе были похищены десять гусей. 

Семь из них удалось вернуть – здесь подробности

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Новости Беларуси. В Жлобине в ночь на 13 октября молодой человек украл двух плюшевых медведей.  Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, к милиционерам за...
 
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