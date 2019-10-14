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«Очень много вопросов, есть над чем работать». Какие задачи у новых руководителей в местной вертикали власти Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Государство окажет финансовую поддержку производителям рыбной продукции. Это очень рентабельная отрасль, потому перед регионами стоит задача ее развивать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кроме того, необходимо продолжить поиск новых направлений в сельском хозяйстве. Такие задачи Александр Лукашенко поставил 15 октября, назначая новых руководителей в ряд районов. Президент напомнил также о требовании соблюдать на местах дисциплину и технологии.
Среди руководителей, которые получили сегодня новый пост, Татьяна Колядко. Теперь она глава Московского района столицы. До этого работала в должности первого зама. Обращаясь к ней, Александр Лукашенко обратил внимание на организацию предстоящих выборов (подробнее
Дмитрий Пимошенко, председатель Мстиславского райисполкома:
Анатолий Лукашов, председатель Дубровенского райисполкома:
Президент также назначил Юрия Назаренко заместителем министра внутренних дел – командующим внутренними войсками. Среди его задач – обеспечивать порядок в стране. Юрий Назаренко служил на разных должностях во внутренних войсках и службе безопасности Президента, руководил одним из элитных подразделений – Специальным отрядом быстрого реагирования.
Добавим также, что на должность заместителя председателя Государственного комитета по имуществу согласована Екатерина Лукьянова, а Андрей Попов, экс-руководитель пресс-службы Президента, стал генеральным консулом Беларуси в китайском городе Гуанчжоу.
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«Очень много вопросов, есть над чем работать». Какие задачи у новых руководителей в местной вертикали власти Беларуси
Новости Беларуси. Государство окажет финансовую поддержку производителям рыбной продукции. Это очень рентабельная отрасль, потому перед регионами стоит задача...
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