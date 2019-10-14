Прогноз ЕАБР: инфляция в Беларуси продолжит замедляться

Источник материала: Ежедневник





Евразийский банк развития (ЕАБР) прогнозирует дальнейшее замедление инфляционных процессов в Беларуси, чему будет способствовать стабилизация роста цен на продовольственные товары.

Об этом говорится в информационно-аналитическом обзоре банка за сентябрь 2019 года.

Отмечается, что инфляция уже начала замедляться по итогам августа 2019 года. Как сообщалось ранее, Нацбанк Беларуси отмечал, что преимущественно это связано с динамикой цен на плодоовощную продукцию, прирост которых уменьшился в августе до 6,2%. При этом, стоимость товаров данной группы остается высоковолатильной из-за сильного влияния погодных условий.

Годовая инфляция также замедлилась и в сентябре 2019 года. Как отмечали аналитики белорусского Нацбанка, она уменьшилась на 0,4 п.п и составила 4,3%. Ее замедление обусловлено снижением в годовом выражении темпов роста цен на мясо и мясопродукты, которые в III квартале прошлого года испытали конъюнктурный шок со стороны рынка сельскохозяйственной продукции.

Специалисты ЕАБР в своем обзоре считают, что в ближайшие месяцы темпы роста белорусской экономики сохраняются вблизи 1%. А поддержку экономическому росту может оказать потребительская активность в связи с повышением заработных плат в бюджетных организациях (как сообщалось ранее, с 1 сентября 2019 года тарифная ставка первого разряда, от размера которой зависят заработные платы в бюджетном секторе, повышена на 12,6% до 41 руб.).

В целом прирост ВВП Беларуси по итогам 2019 г, согласно прогнозу ЕАБР, составит 1,2%.

ЕАБР оценивает влияние налогово-бюджетной политики на экономическую активность в текущем году как близкое к нейтральному и ожидает его сохранения в среднесрочном периоде.