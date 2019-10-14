Румас: несмотря на господдержку, экономика продолжает замедляться

Источник материала: Ежедневник





По словам премьер-министра Беларуси Сергея Румаса, в Беларуси идет замедление темпов роста национальной экономики до 1% по итогам января-сентября 2019 года.

Как сообщается на сайте Совмина, по предварительным итогам работы экономики за 9 месяцев – рост продолжает замедляться (предварительно 101% по итогам января-сентября).

«И это несмотря на государственную поддержку и заверения руководителей министерств о том, что утвержденные планы будут выполнены. Если нет производства, как может расти экспорт? Это же взаимосвязанные вопросы. Руководители должны нести ответственность за свои слова и обязательства», – подчеркнул глава правительства Сергей Румас.

Он поручил первому вице-премьеру Александру Турчину подготовить заседание Совета министров Республики Беларусь по итогам работы экономики за 9 месяцев, где проанализируют все обещания, данные руководителями госорганов и предприятий на заседаниях в правительстве, с оценкой действий этих руководителей. Обсуждение запланировано в первой декаде ноября.



Румас также отметил, что не удается распределить поровну экспортные поставки между ЕАЭС, ЕС и другими странами. Увеличилась доля ЕАЭС, просела доля Европейского союза. Здесь большое влияние оказала нефть, особенно в части европейского рынка, однако это не единственная причина.



Глава правительства обратил внимание, что в решении задачи страновой диверсификации экспорта важнейшая роль отводится загранучреждениям. Однако из 57-ми в 37-ми загранучреждениях не выполняются доведенные задания по экспорту товаров, в 15-ти– второй год подряд.

«По большинству из этих загранучреждений нет аргументированных объяснений, как и мер реагирования со стороны МИДа», – добавил Сергей Румас.