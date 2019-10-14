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Румас: несмотря на господдержку, экономика продолжает замедляться
15.10.2019 17:14 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
По словам премьер-министра Беларуси Сергея Румаса, в Беларуси идет замедление темпов роста национальной экономики до 1% по итогам января-сентября 2019 года.
Как сообщается на сайте Совмина, по предварительным итогам работы экономики за 9 месяцев – рост продолжает замедляться (предварительно 101% по итогам января-сентября).
«И это несмотря на государственную поддержку и заверения руководителей министерств о том, что утвержденные планы будут выполнены. Если нет производства, как может расти экспорт? Это же взаимосвязанные вопросы. Руководители должны нести ответственность за свои слова и обязательства», – подчеркнул глава правительства Сергей Румас.
Он поручил первому вице-премьеру Александру Турчину подготовить заседание Совета министров Республики Беларусь по итогам работы экономики за 9 месяцев, где проанализируют все обещания, данные руководителями госорганов и предприятий на заседаниях в правительстве, с оценкой действий этих руководителей. Обсуждение запланировано в первой декаде ноября.
«По большинству из этих загранучреждений нет аргументированных объяснений, как и мер реагирования со стороны МИДа», – добавил Сергей Румас.
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По словам премьер-министра Беларуси Сергея Румаса, в Беларуси идет замедление темпов роста национальной экономики до 1% по итогам января-сентября 2019 года.
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